Addio a Lelio Gorini, storico gioielliere di Ponte a Egola. Il cordoglio del sindaco Giglioli

Cronaca San Miniato
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Fondò con la moglie Rosy la gioielleria Gorinioro alla fine degli anni Sessanta. Era noto anche per il suo impegno nel ciclismo e nel mondo di Miss Italia

Lutto a Ponte a Egola per la scomparsa di Lelio Gorini, storico gioielliere conosciuto ben oltre i confini del territorio e nel settore orafo toscano. Gorini aveva 88 anni.

A ricordarlo è il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, che ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale. Gorini aveva fondato insieme alla moglie Rosy la gioielleria Gorinioro in piazza Spalletti, a Ponte a Egola, alla fine degli anni Sessanta, dando vita a un'attività divenuta negli anni un punto di riferimento per il territorio.

Gorini era conosciuto per il suo legame con il mondo dello sport, in particolare con il ciclismo, attraverso il Trofeo Gorini, e per la sua presenza nel mondo dello spettacolo, dove per molti anni ha fatto parte delle giurie del concorso Miss Italia.

"Si è spento Lelio Gorini, gioiellere molto conosciuto in tutta la Toscana. Lelio è stato il fondatore con la moglie Rosy di Gorinioro a Ponte a Egola in Piazza Spalletti alla fine degli anni 60", ha scritto il sindaco Giglioli sui suoi profili social, ricordandone anche i legami con il ciclismo e con il concorso di bellezza. Il primo cittadino ha infine rivolto un pensiero alla famiglia: "Le mie più sentite condoglianze al figlio Michele."

I funerali si terranno giovedì 16 alle 9.30 nella chiesa di Ponte a Egola. 

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