Al via la 'VII Triathlon Città di Empoli': modifiche temporanee alla viabilità

Una domenica all’insegna dello sport sano, genuino e per divertirsi. Tutto pronto per la settima edizione della gara di “Triathlon Città di Empoli”, Kids e Age group, domenica 19 luglio 2026. Ecco che cosa vi aspetta: 750 metri a nuoto in vasca da 50 metri nella piscina olimpionica comunale, 20 chilometri in bicicletta ad anello chiuso (percorso pianeggiante) al traffico e 5 chilometri di corsa nel bellissimo parco di Serravalle. La manifestazione è organizzata da Empoli Triathlon Asd ed è patrocinata dal Comune di Empoli. Tutte le informazioni su https://www.empolitriathlon.it/

Di seguito i provvedimenti temporanei di viabilità: dalle 8 alle 20 del giorno 19 luglio 2026 in via delle Olimpiadi, ambo i lati, dalla piscina comunale fino a via della Tinaia, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; nel parcheggio laterale della piscina comunale (zona “Cambio”), a partire dalle 8 del 18 luglio 2026 fino alle 19 del 19 luglio 2026, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’allestimento e svolgimento della manifestazione; corsia destra, dopo la piscina comunale, fino a via della Tinaia, senso unico alternato regolato da movieri e in via Falcone e Borsellino, all’intersezione con via delle Olimpiadi, obbligo direzione a destra per tutti i veicoli eccetto autorizzati.

Percorso di gara: via delle Olimpiadi - via della Tinaia - via del Piano della Tinaia - via Arnovecchio - via della Tinaia – via delle Olimpiadi: qui sarà adottata la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio dei partecipanti e dei veicoli al seguito.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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