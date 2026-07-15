Api nel reparto di Salute Mentale del Palagi: recuperato un alveare di grandi dimensioni

Attualità Firenze
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Il Gruppo disinfestazione della Ausl Toscana centro ha coordinato nei giorni scorsi le operazioni di recupero di un alveare che le api avevano costruito colonizzando una intercapedine della facciata del reparto di Salute Mentale dell’ospedale Piero Palagi. Contestualmente la Direzione Sanitaria dell’ospedale ha attivato misure di sicurezza per utenti e operatori. È la seconda operazione del genere, dopo quella di salvataggio della primavera scorsa di un alveare di 60mila api all’Annunziata.

Le operazioni di recupero sono iniziate la mattina presto. L'intervento è stato particolarmente complesso, in quanto l’ingresso dell’alveare era situato a più di 6 metri di altezza su una facciata dell’edificio e non c’era spazio per far intervenire una piattaforma aerea. La ditta del servizio di gestione animali infestanti ha fornito e montato un trabattello in modo tale che l’apicoltore potesse raggiungere le api e lavorare in sicurezza al loro recupero.

Al momento delle operazioni di recupero con l’abbattimento di parte della muratura per poter raggiungere le api, l’apicoltore si è accorto con sorpresa che non si trattava di una sciamatura recente come ipotizzato in primo momento, ma di una grande famiglia già consolidata. In questa fase è stato possibile recuperare i numerosi favi e le api presenti all’interno dell’intercapedine, senza però riuscire ad individuare la regina che si era spostata in una zona più interna non raggiungibile.

Le operazioni sono terminate con un nuovo intervento dell’apicoltore nel tardo pomeriggio quando è riuscito ad intercettare l’ape regina e con lei la restante parte della famiglia. Le api sono state trasportate in più arnie provvisorie verso un ambiente idoneo per farle ripartire operose in una nuova casa.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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