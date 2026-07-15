Artinsolite 2026 si chiude con l'Orchestra del Boccherini: piazza piena a Lajatico per l'omaggio a Morricone e Williams

Si è conclusa ieri sera, martedì 14 luglio, l'edizione 2026 di Artinsolite con una serata di grande partecipazione. Piazza Vittorio Veneto ha accolto un pubblico numeroso e trasversale: famiglie, giovani, anziani e molti turisti. L'Orchestra del Conservatorio "Luigi Boccherini" di Lucca, diretta dal maestro Carlo Bernini, ha eseguito un programma dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams, portando in piazza le musiche che hanno segnato decenni di cinema mondiale. La conduzione della serata è stata affidata a Renato Raimo. L'ingresso era gratuito.

La serata ha chiuso una rassegna che quest'anno ha scelto di virare verso la musica classica, con due appuntamenti dedicati ai giovani talenti dei Conservatori toscani. Mercoledì 8 luglio aveva aperto l'edizione il concerto dei quattro solisti dei Conservatori di Firenze, Livorno, Lucca e Siena. Artinsolite 2026 ha confermato la sua vocazione di rassegna capace di animare il borgo e di avvicinare pubblici diversi alla musica di qualità, in linea con la priorità che Andrea Bocelli ha sempre riservato al rapporto tra i giovani e la musica.

Ora il Teatro del Silenzio: i concerti di Andrea Bocelli

Conclusa Artinsolite, Lajatico si prepara per gli appuntamenti più attesi dell'estate.

Martedì 21 luglio è in programma il concerto di Matteo Bocelli al Teatro del Silenzio. Giovedì 23 e sabato 25 luglio sarà invece la volta di Andrea Bocelli, che tornerà nel suo anfiteatro naturale per le due serate conclusive di un'estate musicale che ha preso il via proprio dalle piazze del borgo.

Il Teatro del Silenzio, inaugurato nel 2006 dallo stesso Andrea Bocelli, è ogni anno uno degli eventi musicali più suggestivi d'Italia: un palcoscenico naturale all'aperto, con il lago e le colline pisane come fondale, capace di richiamare spettatori da tutto il mondo.

Le installazioni artistiche nel borgo

Anche quest'anno SCART – progetto artistico del Gruppo Hera, main sponsor della rassegna, ha arricchito visivamente il borgo e il Teatro del Silenzio con installazioni che uniscono arte, ambiente e paesaggio.

Chi visita Lajatico può inoltre scoprire le opere permanenti lasciate nel corso degli anni dalle edizioni di Artinsolite, che hanno trasformato il borgo in un museo d'arte contemporanea a cielo aperto:

Il Murales di David Pompili ;

di ; la statua luminosa di Marco Lodola nei giardinetti della Banca Popolare ;

di nei giardinetti della ; l'anello della Torre di Pisa riprodotto sulla cisterna dell'acqua;

riprodotto sulla cisterna dell'acqua; le numerose saracinesche d'arte ;

; Markandeja di Gianni Lucchesi.

Partner e sponsor

Artinsolite è un progetto prodotto da Teatro del Silenzio, realizzato in collaborazione con il Comune di Lajatico, Banca Popolare di Lajatico, Az. Agricola Il Colle, CitySound & Events e Pro Loco.

Main sponsor dell'edizione è SCART – progetto artistico del Gruppo Hera, con il supporto di Susini Assigest, Energy, F.lli Fegatili e Toscana Energia.

Fonte: Ufficio Stampa

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