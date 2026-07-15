Il calcio si racconta a Pisa con la seconda edizione di 'Goal!'

Il festival che racconta le sfumature e le contraddizioni del mondo della narrazione calcistica attraverso i suoi protagonisti, per dare voce a tutti gli aspetti dello sport più seguito al mondo, dalla parte visuale al racconto alimentato dalle parole e dalle immagini, dalla satira all’intrattenimento. Dall’1 al 4 ottobre torna alla Stazione Leopolda di Pisa Goal! Il Festival dove il calcio si racconta, il primo evento italiano interamente dedicato alla narrazione del calcio come spazio di cultura, attualità e spettacolo, prodotto dal Cineclub Arsenale, sotto la direzione artistica di Antonio Capellupo e Dario Focardi. L’evento sarà inaugurato da una serata speciale al Teatro Verdi.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, mercoledì 15 luglio, nella Sala Stampa di Palazzo Gambacorti, alla presenza di Antonio Capellupo e Dario Focardi, direttori artistici del festival, di Frida Scarpa, assessore allo sport e impianti sportivi del Comune di Pisa, Matteo Trapani, consigliere regionale della Toscana, Marco Macchia, presidente del Comitato per lo Sport Universitario dell'Università di Pisa, Matteo Dell’Innocenti, Amministratore unico di Patrimonio Pisa Srl, Riccardo Silvestri, Flavia Martellacci e Letizia Corsoni, rispettivamente responsabile della Comunicazione, Sponsorship activation e Corporate Social Responsibility di Pisa Sporting Club e Andrea Capretti, capo-redattore di Radio Sportiva.

Un’edizione che avrà come fil rouge la parola ‘Mondiale’, che nella quattro-giorni vedrà alternarsi numerosi grandi ospiti. I primi ad essere annunciati sono il giornalista e scrittore Federico Buffa, che porterà in scena al Teatro Verdi il suo spettacolo ‘Italia Mundial’ dedicato alla Nazionale Italiana campione del Mondo nell’82 Verdi (biglietti in vendita da lunedì 20 luglio su TicketOne); poi Francesco Repice, storica voce di Radio Rai, che sarà insignito del Premio alla carriera, l’Atlético de Madrid, a cui andrà il Premio allo storytelling internazionale, rappresentato dall’ Head of Digital Communications Lorenzo Serafini e dal Chief Marketing Officer Valerio Gori , e DAZN, a cui andrà il Premio allo storytelling italiano per il racconto del Mondiale più lungo della storia. Tra gli ospiti dei talk la giornalista Giulia Mizzoni, volto della Champions League per Amazon Prime, Dario Dainelli, ex capitano di Fiorentina e Chievo Verona e founder di Cantina Dainelli, Paolo Maggioni, giornalista di Rai Sport e già conduttore di ‘La Domenica Sportiva’, gli attori e comici Ubaldo Pantani e Cristiano Militello che si sfideranno anche in uno speciale match di Calcio Tavolo, e numerosi altri nomi che saranno presto annunciati.

Torneranno poi i panel di approfondimento realizzati in collaborazione con l’Università di Pisa all’interno del Progetto PROBEN, dedicati a temi cruciali come l’inclusione e la disabilità nel calcio, e le nuove tecnologie applicate allo sport, e i ‘Microfoni aperti’ live di Radio Sportiva, main media partner dell’evento, che trasmetterà dal vivo durante i giorni del festival con redattori e ospiti d’eccezione.

Spazio anche al divertimento, con il Calcio Tavolo e il Master Toscana a cura della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, la maratona di Football Manager, in collaborazione con FM Italia, e le numerose attività per famiglie, e al collezionismo con un’area dedicata alle maglie storiche a cura di Football World GS, realtà da anni impegnata nel settore di maglie da calcio vintage originali. E ancora tante sorprese in arrivo, con il programma completo della manifestazione presto disponibile su www.goalfestival.it, dove è possibile iscriversi e ottenere il proprio biglietto gratuito per gli eventi presso la Stazione Leopolda.

Anche quest’anno il manifesto ufficiale è realizzato da Osvaldo Casanova, art director e illustratore di fama internazionale, con collaborazioni con le più importanti realtà sportive, tra cui la Uefa Champions League.

L'evento è realizzato con il sostegno e il patrocinio di Comune di Pisa e Regione Toscana, Patrimonio Pisa Srl e Università di Pisa, con il patrocinio di Pisa Sporting Club, Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, e con il contributo di PharmaNutra, Centro dei Borghi, Sammontana, TicketOne, Cantina Dainelli, GG Teamwear, con la media partnership di Radio Sportiva e in collaborazione con International Music and Arts, UniCoop Firenze, Goldisegnati, Football World GS, Libreria Ghibellina, Associazione Cento-Pisa1909 e Orange Team rLUG Pisa.

Frida Scarpa, assessore allo sport e impianti sportivi del Comune di Pisa: "Siamo soddisfatti di presentare la seconda edizione del Goal Festival, una manifestazione che sta crescendo. Dopo una prima edizione andata molto bene, sia per la risonanza che ha avuto in città sia per la partecipazione dei giovani e della comunità cittadina, l’amministrazione comunale ha deciso di investire ulteriormente in questo progetto. Il festival cresce dal punto di vista degli eventi e da quello degli artisti coinvolti, e siamo orgogliosi della collaborazione con l’Arsenale. Stiamo portando avanti un modo diverso di vedere il calcio, anche nella sua dimensione culturale, cercando di sensibilizzare la cittadinanza a guardare il mondo del pallone e la sua narrazione non solo sotto l’aspetto strettamente sportivo, ma allargando lo sguardo alle tante tematiche che questo universo tocca. Come amministrazione ci facciamo promotori di una visione dello sport che non sia legata soltanto all’agonismo o all’attività fisica e al benessere psicofisico che ne deriva, ma anche al ruolo che lo sport può avere nei diversi ambiti della società. Per questo vogliamo continuare a proporre ai cittadini eventi di qualità, portando a Pisa artisti e personaggi di rilievo nazionale".

Matteo Trapani, consigliere Regione Toscana: “Siamo orgogliosi di sostenere come Regione Toscana la seconda edizione di “Goal! Il Festival dove il calcio si racconta”. Si tratta di un appuntamento che consolida il proprio legame con Pisa e con l’intero territorio, dimostrando già al suo secondo anno una maturità straordinaria e un respiro sempre più ampio, capace di guardare oltre i confini nazionali grazie alla presenza di prestigiosi ospiti internazionali. Questo non è un evento che deve essere inteso come meramente sportivo, ma piuttosto come un appuntamento che, pur partendo dallo sport, si rivela profondamente culturale: un progetto che ha il grande merito di utilizzare il calcio come una straordinaria lente di ingrandimento per guardare e comprendere il mondo, affrontando dinamiche complesse, dall'attualità allo spettacolo, fino a temi cruciali come l’inclusione e l’innovazione. Una proposta di altissimo livello che arricchisce in modo significativo l'offerta culturale della nostra città e della nostra regione”.

Antonio Capellupo e Dario Focardi, direttori artistici del festival: “Siamo molto contenti di annunciare questa seconda edizione di GOAL! Il Festival. La parola chiave che abbiamo scelto come cornice è MONDIALE, una scelta naturale nell’anno del Mondiale di calcio maschile in Nord America. A partire da questa abbiamo pensato a una serie di spettacoli, panel ed attività ludiche che si dipaneranno nei quattro giorni della manifestazione. Il calcio per noi continua a significare libertà, creatività ed inclusione e grazie ad esso si può dare libero sfogo alla propria ispirazione, in qualsiasi ambito della propria vita. Siamo convinti che Pisa e la Toscana sapranno accogliere con entusiasmo questa nostra nuova proposta”.

Marco Macchia, delegato del rettore dell’Università di Pisa per i rapporti con il territorio: “Quest'anno la collaborazione dell'Università di Pisa si è ulteriormente rafforzata con l'istituzione, all'interno del Comitato Organizzatore, di un Comitato Scientifico del quale ho l'onore di fare parte insieme alle professoresse Enza Pellecchia e Caterina Rizzo e ai professori Luca Fanucci e Carmelo Chisari», sottolinea il professor Marco Macchia, presidente del Comitato per lo Sport Universitario dell'Università di Pisa e componente della Commissione Antidoping della Federazione Italiana Giuoco Calcio. «L'Università di Pisa offrirà il proprio contributo non solo per promuovere e testimoniare i valori educativi e sociali dello sport, il benessere psicofisico e l'inclusione, ma anche per approfondire temi di grande attualità, tra cui l'innovazione scientifica e tecnologica nello sport, attraverso l'esperienza del Centro “Rehab and Sport”, dedicato alla medicina dello sport e alla riabilitazione, con specifiche competenze anche in ambito calcistico. Presenteremo inoltre il progetto PRO-BEN, finalizzato alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca attraverso la pratica sportiva. In continuità con la scorsa edizione, saranno inoltre offerte alle studentesse e agli studenti dell'Ateneo opportunità di stage retribuiti nei diversi ambiti organizzativi del Festival, tra cui la comunicazione, l'accoglienza degli ospiti e gli allestimenti”.

Matteo Dell’Innocenti, Amministratore unico di Patrimonio Pisa Srl: “Anche per il 2026 Patrimonio Pisa rinnova con convinzione il proprio sostegno a Goal! Festival, che dal 1 al 4 ottobre riporterà alla Stazione Leopolda il grande racconto del calcio, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune significa anche stimolare e supportare eventi capaci di animare i nostri contenitori, attrarre pubblico in città e restituire alla Leopolda il ruolo di grande piazza degli eventi pisani. Il successo della prima edizione ci ha convinto che Goal! Festival è un investimento sulla città, e siamo orgogliosi di esserne nuovamente parte”.

Andrea Capretti, capo-redattore di Radio Sportiva: “Dopo un primo anno insieme, come Sportiva siamo felici di proseguire la collaborazione con il Festival tornando nel corso della quattro-giorni a essere presenti attraverso numerose attività in diretta radiofonica con la nostra redazione e i nostri opinionisti. Per noi è l'occasione di incontrare personalmente chi quotidianamente ci ascolta e di consolidare il rapporto con il territorio”.

Il programma sarà presto disponibile online sul sito ufficiale del Festival https://www.goalfestival.it/

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate