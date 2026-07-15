Carnevale d'estate, gli eventi a Viareggio

Il Carnevale di Viareggio torna a far vivere la sua magia – questa estate - con tre appuntamenti a ingresso libero, tra la Pineta di Ponente e la Cittadella del Carnevale. Tre occasioni per il pubblico di tornare ad ammirare le grandi opere e gli artisti protagonisti della manifestazione.

25 LUGLIO I CARRI VINCITORI IN CITTADELLA

Si parte sabato 25 luglio, alla Cittadella del Carnevale, con il ritorno in scena dei carri allegorici che hanno conquistato il podio dell’ultima edizione: La gallina dalle uova d’oro di Alessandro Avanzini, I samurai del potere di Luigi Bonetti, il carro vincitore In bocca al lupo di Luca Bertozzi e il vincitore di seconda categoria Native American Return di Fabrizio e Valentina Galli.

Dalle ore 21, le grandi opere di cartapesta si animeranno con luci, movimenti e coreografie in uno spettacolo che coinvolgerà il pubblico nel cuore della sua fabbrica creativa del Carnevale.

Prima dello show, la serata si aprirà con giocolieri, musici, giochi e attrazioni per tutta la famiglia, e sarà animata dalla musica della Filarmonica Versilia, banda del Carnevale e dai Pedrasamba, che accompagneranno Burlamacco e Ondina nella piazza del Carnevale.

1 AGOSTO LE MASCHERATE NELLA PINETA DI PONENTE

Il secondo appuntamento è sabato 1 agosto, dalle ore 17, nella Pineta di Ponente, dove torneranno a sfilare le mascherate in gruppo e le maschere isolate dell’edizione 2026, lungo i viali Cadorna e Capponi. Ad accompagnarle, le bande musicali, le maschere ufficiali Burlamacco e Ondina e le maschere dei Rioni cittadini, per un pomeriggio di festa immerso nel verde, che riporterà l’atmosfera del Carnevale in uno dei luoghi iconici della città.

10 AGOSTO LA NOTTE DEI BOZZETTI 2027

Lunedì 10 agosto, come da tradizione, la Cittadella del Carnevale ospiterà la Notte dei Bozzetti, l’evento dedicato alla presentazione dei progetti delle opere che sfileranno al Carnevale di Viareggio 2027. Gli artisti della cartapesta saliranno sul palco per svelare al pubblico visioni e temi della prossima edizione, in uno spettacolo fatto di coreografie, costumi, musica e proiezioni.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. In occasione degli appuntamenti in Cittadella, il Museo del Carnevale resterà aperto al pubblico dalle ore 20 a mezzanotte.

Fonte: Ufficio Stampa

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