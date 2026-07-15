Nasce prematura a Siena durante un soggiorno della mamma: "Cura eccezionale"

Un’emozionante storia che ha portato sorrisi e felicità in una famiglia tedesca e nell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. È quella della piccola Caya Siena Maria, nata prematura lo scorso aprile all’Aou Senese alla ventisettesima settimana di gravidanza, durante un soggiorno in Toscana della mamma Vanessa. Dopo tre mesi di degenza in Terapia Intensiva Neonatale, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, la piccola Caya Siena Maria ha fatto ritorno insieme alla mamma in Germania, lasciando in regalo alla TIN come ricordo un quadro con alcune foto scattate nelle lunghe settimane trascorse per il ricovero.

Il regalo è stato accolto dalla coordinatrice infermieristica Elisa Neri e dal personale del reparto, ed è stato fatto per ringraziare l’ospedale per l’assistenza ricevuta, con una particolare menzione per la Banca del Latte Umano Donato, la cui responsabile è la dottoressa Costanza Fommei, e la Ginecologia e Ostetricia, diretta dal professor Errico Zupi.

«Ero in visita in Toscana, in particolare a Siena, per il matrimonio di un mio amico – afferma mamma Vanessa -. Avevo in programma di rimanere a Siena per due giorni, poi andare a Firenze per il matrimonio e infine fermarmi un po’ più a lungo nei pressi di Pisa. Alla fine non è andata così: dopo il secondo giorno sono stata ricoverata qui a Siena per una forte emorragia. Le complicazioni sono andate avanti, sono stata curata e poi, sorprendentemente, ho dato alla luce mia figlia lo scorso 27 aprile. Sono estremamente grata per il tempo trascorso qui. Ho ricevuto un livello di cura eccezionale, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Come potete immaginare, è stato un periodo molto difficile: sono stata colta del tutto alla sprovvista, e in più mi trovavo qui da sola, senza la mia famiglia. Sono passati tre mesi. Non è stato facile, ma tutto è stato reso molto più semplice dalle persone da cui ero circondata: lo staff di questo ospedale è diventato a tutti gli effetti come una famiglia per me. Sono stati loro a prendersi cura di me, sono stati loro a diventare dei veri amici. Ci sono stati molti momenti difficili, è stato un periodo durissimo, ma c’è stata anche tanta gioia, divertimento e risate. Abbiamo cercato di affrontare la situazione nel miglior modo possibile e ognuno, in ospedale, ha contribuito a questa esperienza».

La piccola Caya Siena Maria è stata dimessa, e mamma Vanessa nel portare il quadro in dono ha salutato commossa tutto il personale della Terapia Intensiva Neonatale.

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