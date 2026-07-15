Cerbaie, il bilancio della maxi operazione antidroga: 370 militari in campo, otto arresti e 35 bivacchi smantellati

Machete, telefoni, oltre 2,8 chili di hashish, circa 104 grammi di cocaina, 5.490 euro in contanti, 7 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. È il bilancio del maxi servizio straordinario dei Carabinieri nelle aree boschive delle Cerbaie, concluso dopo circa due settimane di intensi controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione ha visto impegnati complessivamente circa 370 militari, con il supporto dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori Sardegna', del 6° Battaglione Toscana e dei nuclei cinofili di Firenze e Villanova d'Albenga, oltre ai militari della Compagnia di Empoli. L'attività aveva già portato, nei giorni scorsi, all'arresto di due giovani trovati in possesso di droga e un machete.

Nel corso dei controlli, riferisce il Comando Provinciale di Firenze, sono state controllate 230 persone, di cui 94 straniere, 95 veicoli ed effettuate oltre 14 perquisizioni personali e veicolari. Gli interventi hanno portato all'arresto di 8 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altre 6 sono state segnalate per uso personale. Tre le patenti di guida ritirate.

I militari hanno inoltre sequestrato 13 telefoni cellulari ritenuti utilizzati dai presunti spacciatori per mantenere i contatti con gli acquirenti e organizzare l'attività illecita.

Una parte significativa dell'operazione ha riguardato anche la bonifica delle zone boschive. I Carabinieri hanno individuato e smantellato 35 bivacchi di fortuna realizzati in aree rurali a ridosso delle vie di comunicazione, utilizzati come basi operative per lo spaccio. Nei boschi sono state rimosse oltre 200 batterie per auto, insieme a teloni, sedie, ombrelloni, materassi e altro materiale utilizzato per gli accampamenti.

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