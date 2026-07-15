Ciclista 79enne investito a Castelfiorentino, in ospedale in codice rosso

Un ciclista di 79 anni è stato investito da un'auto nella mattina di oggi, intorno alle ore 9.30, in via Niccoli a Castelfiorentino, la vecchia Sr429. L'uomo ha riportato vari traumi sul corpo e un trauma cranico. Le sue condizioni sono state ritenute gravei e l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi.
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