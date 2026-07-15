Classifica Censis: l’Università di Siena si conferma al vertice in Toscana e tra le prime dieci in Italia

La classifica Censis edizione 2026/2027, pubblicata martedì 14 luglio 2026, conferma l’Università di Siena al vertice in Toscana e in una posizione di assoluto rilievo nel panorama accademico italiano. Con un punteggio complessivo di 90,0 l’Ateneo senese scende infatti al sesto posto tra i medi atenei, quelli con un numero di iscritti compreso tra 10.000 e 20.000, e si piazza al primo posto in Toscana e tra i primi dieci a livello nazionale tra tutti gli atenei statali, esclusi i Politecnici, ribadendo un posizionamento di vertice che persiste da molti anni.

Per quanto riguarda i settori specifici presi in considerazione dall’indagine, l’Università di Siena brilla soprattutto nella categoria dei “Servizi”, nell’ambito della quale si colloca al secondo posto nel proprio raggruppamento e al quarto in Italia, in quella sull’“Internazionalizzazione”, nell’ambito della quale è al terzo posto tra i medi atenei e al settimo a livello nazionale, e in quella sulle “Strutture”, nell’ambito della quale si piazza al quarto posto nel raggruppamento e al sesto in Italia.

La classifica Censis monitora, infine, l’offerta didattica degli atenei, valutando i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico. Tra i corsi triennali, l’Università di Siena spicca in educazione e formazione, nel cui ambito si piazza al terzo posto in Italia, nel settore letterario-umanistico e in quello linguistico, entrambi al sesto posto in Italia, e in quello economico, in undicesima posizione. Tra i corsi magistrali, l’Ateneo è al quarto posto in Italia nel settore politico-sociale e comunicazione, al settimo in quello letterario-umanistico, all’ottavo in quello linguistico, al decimo in educazione e formazione e all’undicesimo nel settore scientifico. Tra i corsi magistrali a ciclo unico, Unisi è al secondo posto in Italia in odontoiatria e protesi dentaria.

“Nonostante la competitività interna al sistema sempre più accentuata – ha dichiarato il Rettore Roberto Di Pietra – anche nella classifica del Censis l’Università di Siena ribadisce il suo ruolo di rilievo nel panorama accademico nazionale e insieme la capacità di offrire un ambiente ideale e a misura di studente, con un'offerta formativa solida, ampia e attrattiva nelle varie discipline attive e nelle sedi di Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno”.

Fonte: Università di Siena

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