Decreto Infrastrutture, Pd: "La Fi-Pi-Li va messa in sicurezza, governo utilizzi le risorse già pronte"

"La Firenze-Pisa-Livorno è una delle infrastrutture più rilevanti della Toscana, ma da troppo tempo convive con criticità che compromettono sicurezza, fluidità del traffico e competitività del territorio. Per questo abbiamo presentato un emendamento al Decreto Infrastrutture che destina al Contratto di Programma ANAS una quota delle risorse già previste dalla Legge di Bilancio 2025, con almeno 200 milioni di euro all'anno dal 2027 al 2031 per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza. Non chiediamo nuovi finanziamenti, ma di utilizzare fondi già disponibili per dare finalmente risposte concrete a pendolari, imprese e operatori della logistica”: è quanto dichiara una nota congiunta dei deputati Dem Emiliano Fossi, Simona Bonafè, Federico Gianassi e Marco Simiani sull’emendamento depositato a Montecitorio.

"La Fi-Pi-Li continua a registrare un numero elevato di incidenti, rallentamenti e chiusure, aggravati dal deterioramento del manto stradale, da frequenti cantieri, da problemi strutturali in alcuni tratti e da un traffico ormai superiore a quello per cui era stata progettata. Servono interventi strutturali e una programmazione stabile degli investimenti, non manutenzioni emergenziali. Le risorse esistono già: il governo le destini senza ulteriori rinvii alla sicurezza e all'ammodernamento di un'arteria fondamentale per i collegamenti tra Firenze, Pisa, Livorno, il porto, l'aeroporto e l'intero sistema economico della Toscana”: conclude la nota.

Fonte: Ufficio stampa

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