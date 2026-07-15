Festa Azzurra, a Empoli arriva l'onorevole Bergamini

Si terrà venerdì 17 luglio alle ore 19 a Empoli la seconda edizione della "Festa Azzurra", l'iniziativa promossa da Forza Italia che quest'anno avrà come ospite l'onorevole Deborah Bergamini, vice segretario nazionale del partito e responsabile del Dipartimento Esteri.
L'appuntamento si svolgerà presso il Giardino della Chiesa di Villanova, in via San Donato in Poggio 9, a Empoli, e rappresenterà un momento di confronto sui principali temi dell'attualità politica nazionale.
Il filo conduttore dell'incontro sarà "Radici forti per traguardi vincenti: quale futuro per Forza Italia a un anno dal voto decisivo del 2027", un'occasione per riflettere sulle prospettive del partito in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali.
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