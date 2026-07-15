Fiesole rende omaggio a Paolo Fresco. Il Sindaco: "Gli intitoleremo un luogo della città"

Si sono svolti questa mattina, nella Cattedrale di San Romolo a Fiesole, i funerali di Paolo Fresco, alla presenza della famiglia, delle istituzioni e di numerose personalità del mondo dell'economia e della politica, che hanno voluto rendere omaggio a una figura di straordinario rilievo internazionale.

Accanto ai familiari – il nipote Roberto Fioroni con la moglie e i loro due figli – erano presenti il Sindaco di Fiesole Cristina Scaletti, la sindaca di Firenze e della Città Metropolitana Sara Funaro, l'Assessore Nicola Paulesu,

il Sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, l'Assessora della Regione Toscana Cristina Manetti, il Viceprefetto di Firenze Mattia Capecchi, il direttore generale dell’Asl Toscana Centro Valerio Mari e John Elkann, amministratore delegato di Exor, presidente di Stellantis e presidente della Ferrari, a testimonianza del profondo legame che univa Paolo Fresco al mondo dell'industria italiana e della FIAT, della quale fu Presidente dal 1998, dopo una lunga carriera internazionale ai vertici della General Electric.

La Cattedrale di San Romolo, gremita per l'occasione, ha accolto una comunità che si è stretta attorno alla famiglia per ricordare un uomo che ha lasciato un segno profondo non solo nel mondo economico e imprenditoriale, ma anche nella ricerca scientifica e nell'impegno civile.

«La partecipazione di oggi – dichiara il Sindaco Cristina Scaletti – testimonia quanto Paolo Fresco fosse una persona stimata e apprezzata a livello internazionale. Per Fiesole era diventato un punto di riferimento, un fiesolano d'adozione che ha scelto di investire nella nostra città. È stato un uomo che ha saputo coniugare la straordinaria esperienza manageriale con una profonda sensibilità culturale, filantropica e una grande generosità. La sua Fondazione ha svolto e continua a svolgere un lavoro straordinario, diventando un'eccellenza nella ricerca sul Parkinson e nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie».

«Al termine della cerimonia – prosegue il Sindaco – ho parlato con il nipote di Paolo Fresco, Roberto Fioroni, e abbiamo convenuto di avviare il percorso per dedicare un luogo della città di Fiesole alla memoria di Paolo Fresco. Sarà un modo per mantenere vivo il ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità e per riconoscere il suo straordinario contributo attraverso la Fondazione Fresco Parkinson Institute».

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio Stampa

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