Furto alla Casina del Circolo di Pagnana: rubate birre e gelati

"Qualcuno ha pensato bene di forzare la porta della nostra Casina, solo per portar via qualche birra e un po' di gelati, lasciando aperto il frigo con il rischio di doverne buttare via altri". Così il Consiglio del Circolo di Pagnana, frazione di Empoli, ha raccontato sui social il furto avvenuto tra la notte di sabato 11 e domenica 12 luglio.

Ignoti sono entrati nella struttura dopo aver forzato la porta, portando via un bottino di poco valore: alcune birre e dei gelati. Un danno economico limitato, ma che ha lasciato amarezza tra i volontari che ogni estate si impegnano per tenere aperto il punto di ritrovo della frazione. "Ci ha lasciato l'amaro in bocca - spiegano dal Circolo -. Non tanto per il valore della perdita, che è misera, quanto per il gesto in sé. Siamo dispiaciuti, arrabbiati e avviliti".

Il Consiglio sottolinea anche le difficoltà nel garantire l'apertura della Casina: "Anno dopo anno facciamo sempre più fatica, soprattutto perché siamo in pochi. Anche quest'anno però abbiamo scelto di aprire nei due mesi estivi di luglio e agosto. Lo facciamo un po' per noi, un po' per la comunità e per la memoria di chi non c'è più".

L'auspicio è che episodi simili non si ripetano: "Gesti come questi non aiutano e tagliano le gambe a tutto l'impegno che cerchiamo di metterci ogni volta. Confidando che non si ripeta, vi aspettiamo a frescheggiare in piazza".

Foto da Fb, profilo di Pagana in Piazza Foto da Fb, profilo di Pagana in Piazza Foto da Fb, profilo di Pagana in Piazza

Notizie correlate