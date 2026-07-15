Gatto incastrato in un'auto, lo salvano i vigili del fuoco

Un gatto è stato salvato a Pontedera dai vigili del fuoco. È avvenuto alle 19 circa di oggi, mercoledì 15 luglio, in via Rinaldo Piaggio.

Una passante ha udito il miagolio di un gatto provenire dal cofano di una autovettura parcheggiata. Il personale dei vigili del fuoco è riuscito a recuperare e mettere in salvo il felino, che era impossibilitato a uscire dal vano motore, affidandolo ad una organizzazione di volontariato di Lajatico. Sul posto è intervenuta la Polizia locale dell'Unione Valdera.

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