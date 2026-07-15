Gatto incastrato in un'auto, lo salvano i vigili del fuoco

Un gatto è stato salvato a Pontedera dai vigili del fuoco. È avvenuto alle 19 circa di oggi, mercoledì 15 luglio, in via Rinaldo Piaggio.
Una passante ha udito il miagolio di un gatto provenire dal cofano di una autovettura parcheggiata. Il personale dei vigili del fuoco è riuscito a recuperare e mettere in salvo il felino, che era impossibilitato a uscire dal vano motore, affidandolo ad una organizzazione di volontariato di Lajatico. Sul posto è intervenuta la Polizia locale dell'Unione Valdera.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pontedera
Pontedera
Cronaca
9 Luglio 2026
Incendio di sterpaglie in corso nel comune di Pontedera, in località Pietroconti, lungo la Strada statale 67. Le fiamme hanno coinvolto vegetazione e canneto lungo le sponde dell'Arno, parallelo alla [...]
Pontedera
Cronaca
1 Luglio 2026
Si è spento nella notte dopo una lunga malattia, all’età di 69 anni, Rossano Signorini, già presidente di Geofor e amministratore delegato di Ecofor Service, con alle spalle una militanza politica [...]
Montopoli in Val d'Arno
Cronaca
22 Giugno 2026
Incidente in Fi-Pi-Li al km 44 tra Pontedera Est e Montopoli Valdarno, in direzione Firenze. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118. che [...]
<< Indietro