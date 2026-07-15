Giovane trovato morto in cella in carcere a Lucca

Un 23enne è stato trovato morto nel carcere di Lucca. Sembra che il giovane detenuto possa essersi tolto la vita con un lenzuolo nella sua cella. A scoprire quanto accaduto sono stati gli agenti della penitenziaria: inutili i soccorsi.
Il 23enne, originario del Bangladesh, era recluso a Lucca per furto, era dentro da una decina di giorni. Il carcere di Lucca, come evidenziato nei giorni scorsi da Antigone e anche dalla giunta dell'Anm toscana, è tra i più sovraffollati: oltre il 200%.
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