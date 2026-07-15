Grande partecipazione alla Škoda Epiq Première Night: il Gruppo Mechetti presenta in anteprima a Lucca il futuro della mobilità elettrica Škoda

Grande partecipazione e grande curiosità hanno accompagnato la Škoda Epiq Première Night, l'evento esclusivo organizzato da Tuscania Auto – Gruppo Mechetti, che ha permesso a clienti e ospiti di scoprire in anteprima assoluta la nuova Škoda Epiq, il nuovo Urban Crossover compatto 100% elettrico della Casa boema.

La serata, ospitata presso la sede Škoda di Lucca, ha registrato un'ottima affluenza, confermando il crescente interesse verso la mobilità elettrica e, in particolare, verso un modello destinato a rappresentare un nuovo punto di riferimento per chi cerca tecnologia, praticità e sostenibilità senza rinunciare allo stile e alla qualità costruttiva.

Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di osservare da vicino la nuova Epiq, scoprirne le principali caratteristiche e confrontarsi con il team Škoda del Gruppo Mechetti, approfondendo le innovazioni che caratterizzano questo nuovo modello.

Particolare interesse hanno suscitato il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid, l'abitabilità sorprendente in rapporto alle dimensioni compatte, il sistema di infotainment di ultima generazione, le tecnologie dedicate alla mobilità elettrica e le numerose soluzioni Simply Clever, da sempre elemento distintivo del marchio Škoda.

Ad aprire la serata è stato Massimiliano Mechetti, titolare del Gruppo Mechetti, che ha voluto ringraziare tutti i presenti per la fiducia dimostrata nel corso degli anni, ricordando come il recente riconoscimento di Škoda Best Dealer, che ha premiato il Gruppo Mechetti come migliore concessionaria Škoda d'Italia, rappresenti soprattutto il risultato della fiducia che ogni giorno i clienti continuano a riporre nell'azienda.

A seguire, Andrea Marascio, Sales Manager Škoda Lucca, ha accompagnato gli ospiti alla scoperta della nuova Epiq, illustrandone il progetto, le principali innovazioni tecnologiche e la filosofia con cui Škoda interpreta oggi la mobilità elettrica: intelligente, accessibile e progettata per semplificare la vita di tutti i giorni.

Il momento più emozionante della serata è stato il reveal della vettura, accolto con entusiasmo dal pubblico, che ha poi potuto esplorarne gli interni, scoprirne i dettagli e confrontarsi direttamente con il team della concessionaria.

"Siamo davvero soddisfatti della partecipazione e dell'interesse che questa anteprima ha suscitato", commenta Massimiliano Mechetti, titolare del Gruppo Mechetti. "Crediamo che il modo migliore per raccontare una nuova automobile sia permettere alle persone di viverla da vicino. Eventi come questo ci consentono di condividere non solo un nuovo modello, ma anche i valori di un marchio come Škoda e il rapporto di fiducia che da oltre trent'anni costruiamo ogni giorno con i nostri clienti."

Con la Epiq Première Night prende ufficialmente il via il percorso che accompagnerà l'arrivo commerciale della nuova Škoda Epiq. È già possibile manifestare il proprio interesse e prenotare fin da ora il test drive, che sarà organizzato non appena il modello arriverà nelle concessionarie del Gruppo Mechetti.

La tecnologia evolve, il modo di muoversi cambia, ma una cosa resta immutata: il valore delle persone e della fiducia. È da qui che nasce ogni nuova storia firmata Škoda. Ed è con questo stesso spirito che il Gruppo Mechetti continuerà ad accompagnare i propri clienti, oggi e domani, verso una mobilità sempre più intelligente.

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Daniele Paganelli

Direttore Marketing – Gruppo Mechetti

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