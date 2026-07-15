Imprevista interruzione idrica a Peccioli

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Peccioli, oggi mercoledì 15 luglio sono in corso mancanze d’acqua a Peccioli capoluogo (con l’esclusione del centro storico), in via dei Cappuccini, nella zona sportiva e nella zona industriale La Fila.
I tecnici sono gi sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, che sarà accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, è al momento previsto per le ore 17.
Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Peccioli
Peccioli
Front Office
7 Giugno 2025
È la frazione nella quale sorge il Centro Astronomico il cui osservatorio fu inaugurato nel 1997 alla presenza di Margherita Hack. Un luogo nel quale, grazie anche all’impegno dell’Associazione Astrofili Alta Valdera, negli [...]
Peccioli
Front Office
30 Agosto 2023
Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Peccioli, oggi mercoledì 30 agosto, si stanno verificando mancanze d’acqua in tutta la località Ghizzano. I [...]
Peccioli
Front Office
6 Luglio 2023
Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Peccioli, verificatosi oggi, giovedì 6 luglio, si stanno verificando mancanze d’acqua in tutta la località Montecchio [...]
<< Indietro