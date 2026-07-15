Imprevista interruzione idrica a Peccioli

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Peccioli, oggi mercoledì 15 luglio sono in corso mancanze d’acqua a Peccioli capoluogo (con l’esclusione del centro storico), in via dei Cappuccini, nella zona sportiva e nella zona industriale La Fila.

I tecnici sono gi sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, che sarà accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, è al momento previsto per le ore 17.

Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate