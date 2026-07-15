In semilibertà, si rende irreperibile: arrestato 40enne

Un 40enne è stato arrestato in Valdinievole per evasione. Era recluso a Pistoia per una rapina e doveva rimanere in carcere cinque anni. Ha approfittato del regime di semilibertà per fuggire.
La polizia ha avviato i propri approfondimenti investigativi che hanno permesso di individuare la posizione dell’evaso, immediatamente rintracciato e catturato.
Dopo tre giorni si è conclusa la fuga del responsabile che è stato arrestato per evasione e ricondotto in carcere.
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