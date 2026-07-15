Intervento urgente di Acque a Ponte a Egola e San Romano

Acque comunica che per consentire un intervento urgente sulla rete idrica nel comune di San Miniato, dalle ore 9 alle ore 12.30 di domani, giovedì 16 luglio, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Ponte a Egola e a San Romano. Contestualmente, si verificheranno mancanze d’acqua anche in via Arginale Ovest e in Lungarno Guicciardini nel comune di Montopoli in Val d’Arno. Il ripristino del regolare servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

L’intervento riguarda la messa in esercizio di un nuovo tratto di condotta in uscita dalla centrale idrica di Bientina, facente parte del sistema idrico che rifornisce anche le località di Ponte a Egola e San Romano. Nei giorni scorsi si è conclusa la posa della nuova tubazione e poi, nelle ultime ore, sono stati portati a termine anche i collaudi. La programmazione dei collegamenti finali già nella giornata di domani ha l’obiettivo di mettere in funzione quanto prima la nuova condotta, alla luce dell’avanzato stato di deterioramento di quella attualmente in uso, evitando così possibili ulteriori guasti nei prossimi giorni.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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