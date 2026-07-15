L'associazione 'Madonna delle Cinque Vie' rilancia il progetto di tutela del complesso francescano

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Preservare e valorizzare uno dei luoghi più significativi della storia di Fucecchio, affinché continui ad essere un punto di riferimento per la comunità e per le future generazioni. È questo l'obiettivo dell'Associazione "Madonna delle Cinque Vie", nata nel 2010 dopo la partenza dell'ultimo ordine monastico e composta da tanti cittadini cresciuti tra il chiostro, la chiesa e gli spazi del convento.

Le radici del complesso della Vergine affondano nei secoli. La tradizione racconta che già nel Cinquecento i pellegrini della Via Francigena trovassero lungo il loro cammino una piccola edicola con l'immagine della Vergine con il Bambino. La forte devozione popolare portò, all'inizio del Seicento, alla costruzione della Chiesa della Vergine, del chiostro e del convento francescano, destinati a diventare nei secoli luoghi di fede, accoglienza, solidarietà e formazione per intere generazioni di fucecchiesi.

Da oltre quindici anni l'associazione si impegna concretamente per il recupero, la tutela e la valorizzazione dell'intero complesso storico. Tra gli interventi già realizzati figurano la raccolta fondi per il ripristino del motore delle campane, il rifacimento delle tubature che servono la chiesa, il chiostro e la sede scout, oltre alla compartecipazione alle spese per le utenze insieme alla Curia, alla contrada Porta Raimonda e al gruppo scout.

L'attività dell'associazione guarda però anche al futuro, con numerosi progetti già individuati: il restauro dei muretti del chiostro, la pulizia delle lunette e dei medaglioni seicenteschi, il recupero del crocifisso ligneo del XVII secolo custodito nella chiesa e il ripristino dell'organo ottocentesco, del quale è stata recentemente ritrovata la tastiera originale.

Per presentare questi interventi e coinvolgere la cittadinanza, l'associazione organizzerà una cena nel mese di ottobre al chiostro della Vergine, durante la quale saranno illustrati i progetti e le iniziative future. L'incontro rappresenterà anche un'occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza di conservare un patrimonio storico, artistico e spirituale che costituisce una parte fondamentale dell'identità di Fucecchio.

L'Associazione "Madonna delle Cinque Vie" rinnova quindi l'invito a cittadini, imprese e realtà del territorio a sostenere questo percorso, affinché il complesso francescano possa continuare a vivere e a raccontare la propria storia come bene condiviso dell'intera comunità.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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