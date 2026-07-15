Massarella in musica: il programma del RB Festival alla Sagra della Zuppa 2026

Si apre giovedì 16 luglio il primo weekend della Sagra della Zuppa & RB Festival a Fucecchio. A inaugurare il cartellone sarà 'Crazy 90s', party itinerante nel segno della dance, del pop e del rock anni '90. Un tuffo nelle atmosfere di Corona, Eiffel 65, Gala, Alexia, 883, Aqua, Backstreet Boys, Lunapop, Articolo 31.

Concerti al via venerdì 17 con il pop d'autore di Matteo Alieno, fresco vincitore del 'Premio Bindi New Generation 2026'. Alieno dividerà il palco con Giovanni Ti Amo, altro cantore della Gen Z, anche lui con un disco incensato dalla critica, 'Coyote'.

Sabato 18 sarà il turno di Incubo e Hara, duo che ha recentemente pubblicato il brano 'Se va male, balliamo'. La serata prevede anche le esibizioni di Scar e Dylan Cat, oltre al dj set finale curato da Limonaia.

Domenica 19 luglio il palco ospiterà la proiezione su maxischermo della finale dei Mondiali di calcio 2026, accompagnata da un dj set.

La manifestazione proseguirà da giovedì 23 a domenica 26 luglio con il secondo weekend di appuntamenti. In programma i concerti di Svegliaginevra, Generic Animal, Management del Dolore Post-Operatorio, Zara Colombo, Sonido Gallo Negro e la tradizionale Serata Massigiana.

Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle 19.30, mentre gli spettacoli inizieranno alle 21.30. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

La Sagra della Zuppa & RB Festival è organizzata dal Gruppo Spontaneo d'Iniziativa - Contrada Massarella, con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Fucecchio.

Info: www.contradamassarella.com, www.instagram.com/r_b_festival , www.facebook.com/ rbfestivalmassarella .

Programma del primo weekend

Giovedì 16 luglio 2026

CRAZY 90s

Il Party Anni 90

Venerdì 17 luglio 2026

MATTEO ALIENO

GIOVANNI TI AMO

Dj Set

Sabato 18 luglio 2026

INCUBO + HARA

SCAR

DYLAN CAT

Dj Set

Domenica 19 luglio 2026

Proiezione su maxischermo della finale dei Mondiali di calcio 2026

Dj Set

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