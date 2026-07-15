Mila Trani apre MoMu 2026 con 'Menta Selvatica'

Torna MoMu – Montespertoli Musica, la rassegna di concerti promossa dal Comune di Montespertoli che quest'estate spegne dieci candeline di gestione Teatro popolare d'arte. Il claim scelto per l'edizione 2026, "Il tempo di ritrovarsi ancora", riassume lo spirito di un decennio di musica dal vivo nei luoghi più suggestivi e spesso insoliti del paesaggio locale. Otto gli appuntamenti in programma, tutti a ingresso 5 euro (tranne uno, gratuito) e con prenotazione obbligatoria, dal 16 luglio al 27 agosto 2026, sempre alle ore 21.30

Il direttore artistico Francesco Giorgi: "Questo decennale non è un traguardo per guardarci indietro, ma una bellissima ripartenza per il futuro. Proprio per festeggiare questa edizione speciale, la rassegna ha deciso di superare per la prima volta i confini di Montespertoli, portando la sua anima itinerante anche nei territori di Certaldo e di Lastra a Signa, in un'ottica di scambio e contaminazione culturale oltre il nostro comune."

Quest'anno il viaggio musicale di MoMu si arricchisce di uno straordinario incontro con il Festival Amedeo Bassi, dando vita a una collaborazione che rafforza il dialogo tra le eccellenze artistiche del territorio. Un'intesa che si traduce anche in due appuntamenti speciali: per la prima volta, infatti, il festival oltrepassa i propri confini, portando la sua musica a Certaldo, nella suggestiva cornice di Palazzo Pretorio e a Lastra a Signa, presso Villa Caruso Bellosguardo.

Il primo appuntamento è domani giovedì 16 luglio, ore 21:30, alla Tenuta La Gigliola, con Mila Trani in concerto per presentare "Menta Selvatica". Cantautrice e polistrumentista tra Milano e Barcellona, Mila Trani porta in scena un viaggio sonoro che intreccia sonorità mediterranee, ritmi caraibici e atmosfere che richiamano flamenco e fado, in un racconto di femminilità, miti e riti popolari: un concerto intimo e ipnotico che unisce ricerca vocale, jazz e folklore italiano.

La serata si apre con un apericena a buffet: torte salate, panzanella, pasta fredda, melanzane grigliate, cecina. Prezzo 15€ compreso un calice di vino o acqua.

Biglietto unico non numerato per il concerto: 5€ (apericena e degustazioni escluse). Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: WhatsApp +39 371 1152940 | info.tparte@gmail.com | tel. 0571 600255

Fonte: Teatro popolare d'arte e Teatro delle Arti (Lastra a Signa)

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