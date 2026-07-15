Minaccia una donna con un taglierino, poi sale sul tetto: fermato e sedato

In strada e in stato di agitazione, minaccia una donna armato di taglierino e poi scappa, salendo sul tetto di una casa fino all'arrivo della polizia. È quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16.30 nel quartiere di Peretola, a Firenze dove l'uomo, di origine nordafricana, è stato fermato e poi sedato. Secondo quanto appreso, l'uomo è tuttora ricoverato all'ospedale Careggi e rischierebbe l'arresto. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118.

La polizia, intervenuta dopo una segnalazione, ha inseguito l'uomo dopo che, alla vista degli agenti, aveva tentato la fuga scavalcando le recinzioni di alcune abitazioni. Salito sul tetto di una casa, è stato raggiunto dagli agenti grazie all'aiuto dei vigili del fuoco. Secondo quanto riferito, avrebbe dato in escandescenza anche di fronte alle forze dell'ordine, ma sarebbe stato infine bloccato e affidato ai sanitari.

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