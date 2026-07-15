Notti del Vino: a Montespertoli 'Pizza e Bollicine' in Piazza del Popolo

Secondo appuntamento della rassegna "Le Notti del Vino", iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Città del Vino
Prosegue a Montespertoli la rassegna "Notti del Vino" con il secondo appuntamento, dal titolo "Pizza e Bollicine", in programma mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 19.30, in Piazza del Popolo.
Protagoniste della serata le pizzerie del territorio: Il Mondo degli Gnomi, Schiacciata Lab, I Piaceri del Pane e Aquolina, pronte a proporre le loro specialità.
Accanto al cibo, spazio al vino con le aziende vitivinicole Inagro, Tenuta di Trecento, Cantina Sociale Colli Fiorentini, Tenuta Maiano e Tenuta Moriano, che presenteranno le proprie etichette.
Con la partecipazione della Pro Loco di Montespertoli, che metterà a disposizione i calici al costo di 5 euro con cauzione rimborsabile. L'Associazione Gemellaggi di Montespertoli permetterà inoltre di degustare e acquistare lo Champagne di Epernay.
È consigliata la prenotazione. Alle ore 21.30, nel giardino della Scuola Primaria "N. Machiavelli", andrà in scena lo spettacolo "Verdi Game", a ingresso gratuito.
Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico di Montespertoli, tel. 0571 600255; Associazione Commercianti di Montespertoli, tel. +39 339 3520372.
Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa
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