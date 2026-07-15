Nuove panchine in piazza della Vittoria, Ghezzi: "Maggioranza votò contro il ripristino delle sedute"

È stato annunciato oggi il Piano Panchine per Empoli, il progetto dell'amministrazione comunale che prevede interventi di manutenzione e sostituzione delle sedute presenti in città. In totale saranno interessate 230 panchine. Tra gli interventi annunciati anche quello relativo alle panchine di piazza della Vittoria, già anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Alessio Mantellassi attraverso un post sui social, nel quale aveva parlato dell’arrivo di "nuovissime panchine in legno molto comode sotto gli alberi" per la piazza. Sull'annuncio è intervenuta in una nota la capogruppo di Empoli del Fare, Claudia Ghezzi, che ha rivendicato il ruolo dell'opposizione nel sollecitare il ripristino delle sedute in città, richiamando la mozione presentata in Consiglio comunale il 7 luglio scorso da Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli.

"Alessio Mantellassi, una cittadina le chiede di rimettere le panchine nel giro d'Empoli. È la stessa richiesta avanzata da Cinque Stelle e Buongiorno Empoli con la mozione presentata al Consiglio comunale del 7 luglio, dove tutta la maggioranza ha votato contro", ha dichiarato Ghezzi, ricordando che la mozione impegnava l'amministrazione "a rimettere le sedute nel giro e là dove necessario, in aiuto per le persone con ridotta deambulazione".

In quell'occasione, "la maggioranza che sostiene il sindaco Alessio Mantellassi in Consiglio ha votato contro - prosegue Ghezzi -. Fratelli d'Italia e Centrodestra per Empoli sono usciti dall'aula senza votare. Gli unici ad appoggiare la necessità di panchine nel giro siamo stati chi ha proposto la mozione e la sottoscritta".

Secondo la capogruppo di Empoli del Fare, il Piano Panchine annunciato dall'amministrazione rappresenterebbe quindi un cambio di rotta: "Adesso finalmente se ne capisce la ragione. Dopo tanto chiedere, anche in via ufficiosa, il ripristino delle panchine, siete venuti allo scoperto. La chiamate una sorpresa, ma altro non è che l'impossibilità di persistere nella decisione presa a suo tempo e la volontà di attribuirvi comunque un merito anziché ammettere un fallimento".

Secondo Ghezzi, proprio questa sarebbe la ragione del voto contrario alla mozione: "Se l'aveste sostenuta vi avrebbe impedito di glorificarvi a 'salvatori delle panchine del giro'. Signor sindaco, quale massima autorità dell'amministrazione comunale, lei ha il dovere di tutelare la vivibilità della città, la sicurezza urbana e il benessere degli empolesi e ciò dovrebbe farlo al di sopra di tutte le regole di partito. Non credo agli slogan e ai proclami da campagna elettorale, soprattutto da parte di chi ha la responsabilità di governare".

"Come ho dichiarato nel giorno del mio insediamento, faccio un'opposizione rigorosa, senza sconti ma neanche pregiudizi - dichiara Ghezzi -: criticherò quando sarà necessario e sosterrò ogni proposta utile alla città, indipendentemente da chi la presenti".

La capogruppo conclude: "L'interesse dei cittadini empolesi vale più di qualsiasi appartenenza politica".

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