Partito Democratico di Gambassi Terme, Paolo Malquori nominato commissario

Politica e Opinioni Gambassi Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

Si occuperà di far ripartire l’attività politico e organizzativa dell’unione comunale

Il segretario regionale del Partito Democratico della Toscana, Emiliano Fossi, ha individuato in Paolo Malquori la figura chiamata a guidare, in qualità di commissario, l'Unione comunale del Partito Democratico di Gambassi Terme.

La decisione è stata assunta con l'obiettivo di accompagnare una fase di rilancio dell'organizzazione territoriale del partito, rafforzando il radicamento del Pd nella comunità gambassina e favorendo un percorso di confronto e partecipazione con iscritti, amministratori ed elettori.

Paolo Malquori, già sindaco di Gambassi Terme e figura di lunga esperienza amministrativa e politica nel territorio, avrà il compito di garantire la piena operatività dell'Unione comunale, promuovere il dialogo interno e accompagnare il percorso che porterà alla ricostituzione degli organismi dirigenti locali del partito.

«La scelta di Paolo– commenta Maurizio Cei, segretario del Partito Democratico Empolese Valdelsa – rappresenta la volontà di valorizzare competenza, esperienza e conoscenza del territorio in una fase importante per il futuro del Pd di Gambassi Terme e per il rapporto con la cittadinanza».

Il Partito Democratico della Toscana ringrazia tutte le iscritte e gli iscritti del circolo di Gambassi Terme per l'impegno e il contributo profuso nel corso degli anni e conferma la volontà di proseguire il lavoro politico e amministrativo a sostegno della comunità locale.

«La nomina del commissario -afferma Fossi- rappresenta l'avvio di un percorso finalizzato a rafforzare la presenza e l'iniziativa del Partito Democratico nel territorio, con l'obiettivo di costruire una nuova fase di partecipazione e di coinvolgimento della comunità democratica di Gambassi Terme».

Fonte: PD Empolese Valdelsa

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
30 Giugno 2026

Bilancio Plures Alia, nota congiunta di 14 Amministratori per "tariffe sostenibili" e "orientamento pubblico"

Si è svolta ieri l'Assemblea dei soci della Multiutility Plures durante la quale è stato presentato e approvato il bilancio e si è definitivamente archiviata l'ipotesi della quotazione in borsa. [...]

Gambassi Terme
Politica e Opinioni
28 Giugno 2026

Il PD di Gambassi senza 'segretario', nessun candidato. Sarà nominato un Commissario

Nel mese di maggio si sono svolti i congressi del Partito Democratico della Federazione Empolese Valdelsa, un momento fondamentale della vita democratica del partito, nel quale si rinnovano gli organismi [...]

Empoli
Politica e Opinioni
19 Giugno 2026

Maurizio Cei proclamato segretario del PD Empolese Valdelsa

Maurizio Cei è stato proclamato segretario del Partito Democratico dell’Empolese Valdelsa. Ieri al circolo di Casenuove di Empoli si è svolta l’assemblea territoriale, che ha ratificato i risultati dei quarantuno congressi [...]



Tutte le notizie di Gambassi Terme

<< Indietro

torna a inizio pagina