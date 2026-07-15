Partito Democratico di Gambassi Terme, Paolo Malquori nominato commissario

Il segretario regionale del Partito Democratico della Toscana, Emiliano Fossi, ha individuato in Paolo Malquori la figura chiamata a guidare, in qualità di commissario, l'Unione comunale del Partito Democratico di Gambassi Terme.

La decisione è stata assunta con l'obiettivo di accompagnare una fase di rilancio dell'organizzazione territoriale del partito, rafforzando il radicamento del Pd nella comunità gambassina e favorendo un percorso di confronto e partecipazione con iscritti, amministratori ed elettori.

Paolo Malquori, già sindaco di Gambassi Terme e figura di lunga esperienza amministrativa e politica nel territorio, avrà il compito di garantire la piena operatività dell'Unione comunale, promuovere il dialogo interno e accompagnare il percorso che porterà alla ricostituzione degli organismi dirigenti locali del partito.

«La scelta di Paolo– commenta Maurizio Cei, segretario del Partito Democratico Empolese Valdelsa – rappresenta la volontà di valorizzare competenza, esperienza e conoscenza del territorio in una fase importante per il futuro del Pd di Gambassi Terme e per il rapporto con la cittadinanza».

Il Partito Democratico della Toscana ringrazia tutte le iscritte e gli iscritti del circolo di Gambassi Terme per l'impegno e il contributo profuso nel corso degli anni e conferma la volontà di proseguire il lavoro politico e amministrativo a sostegno della comunità locale.

«La nomina del commissario -afferma Fossi- rappresenta l'avvio di un percorso finalizzato a rafforzare la presenza e l'iniziativa del Partito Democratico nel territorio, con l'obiettivo di costruire una nuova fase di partecipazione e di coinvolgimento della comunità democratica di Gambassi Terme».

Fonte: PD Empolese Valdelsa

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