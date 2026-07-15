Passaggio di consegne tra amicizia e solidarietà per il Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore

Una serata all'insegna dell'amicizia, della cultura e della solidarietà ha fatto da cornice al tradizionale Passaggio delle Consegne del Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore, appuntamento che segna l'avvio del nuovo anno rotariano.

L'evento si è svolto nel suggestivo giardino del socio Daniele Campani, che anche quest'anno ha messo generosamente a disposizione la propria abitazione, offrendo ai presenti una splendida cornice per la tradizionale Festa d'Estate del Club. Un gesto di grande ospitalità che ha contribuito a rendere ancora più piacevole una serata dedicata alla condivisione e alla socializzazione tra soci, ospiti e amici del Rotary.

Nel corso della cerimonia il Presidente uscente Riccardo Ganni ha ripercorso le principali attività svolte durante l'anno, ricordando i numerosi service e le iniziative benefiche promosse dal Club a favore del territorio. Un anno intenso, caratterizzato dall'impegno dei soci e dalla volontà di mettere in pratica i valori del Rotary attraverso progetti concreti al servizio della comunità.

Alla serata hanno preso parte numerose autorità rotariane e istituzionali. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Governatore del Distretto 2071 Alberto Papini, che nel suo intervento ha invitato i Club a "creare un impatto duraturo", tema guida dell'annata rotariana. Presenti anche l'assistente uscente del Governatore Andrea Parisi, la nuova assistente Giovanna Bernardini e i Presidenti dei Rotary Club di Santa Croce Comprensorio del Cuoio e Fucecchio-Santa Croce, a testimonianza dello spirito di collaborazione tra i Club del territorio.

Il Rotary Club ha inoltre avuto il piacere di accogliere le rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio: Filomena De Donato, Assessora del Comune di Castelfranco di Sotto e la Sindaca di Montopoli in val d'Arno Linda Vanni la cui presenza ha sottolineato il profondo legame tra il Club e le istituzioni locali.

La serata ha riservato un importante spazio anche alla cultura. Grande apprezzamento ha riscosso la mostra del Maestro Fabrizio Giorgi, che ha presentato le opere dedicate al tema "Sassofonisti", appartenenti alla serie Urban Sound Fragments: una ricerca artistica ispirata alla musica jazz, capace di fondere ritmo, materia e frammentazione urbana in un linguaggio espressivo originale e coinvolgente.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all'associazione Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello - Montelupo Fiorentino, rappresentata dal Presidente Marco Lotti, e a tutti gli artisti che hanno partecipato all'iniziativa donando alcune delle loro opere per l'estrazione a premi organizzata durante la serata. Un gesto di grande sensibilità che contribuirà a sostenere il service promosso dai Rotary Club del territorio per l'acquisto di un autoveicolo refrigerato destinato al trasporto di generi alimentari verso gli Empori Solidali del Valdarno, dell'Empolese e della Valdelsa, offrendo un concreto aiuto alle persone in difficoltà.

L'intrattenimento musicale è stato affidato alla Rotary SBand, che con la propria musica ha accompagnato e animato l'intera serata, mentre lo chef Gilberto Rossi, insieme alla sua brigata, ha saputo conquistare i presenti con una cena particolarmente apprezzata.

Momento centrale della serata è stato il passaggio del collare tra il Presidente uscente Riccardo Ganni e il nuovo Presidente Matia Luciani, che guiderà il Club nell'anno rotariano 2026-2027.

Nel suo intervento di insediamento, Luciani ha delineato la linea guida del nuovo anno scegliendo come parola chiave "Amicizia", uno dei valori fondamentali del Rotary. "L'amicizia – ha sottolineato – non è soltanto un momento di convivialità, ma rappresenta il collante che permette ai soci di sentirsi parte di una stessa comunità. Un Club in cui si costruiscono relazioni autentiche è un Club capace di crescere, di essere duraturo e di realizzare service sempre più efficaci a beneficio del territorio".

Una visione che pone al centro le persone, nella convinzione che un Club unito possa esprimere al meglio la propria capacità di servizio verso la comunità.

La serata si è così conclusa confermando ancora una volta come il Passaggio delle Consegne rappresenti non solo un importante momento istituzionale, ma anche un'occasione preziosa per rafforzare i legami tra i soci, valorizzare la cultura e rinnovare l'impegno del Rotary a favore del territorio.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore

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