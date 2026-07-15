Pisa è "Comune amico delle tartarughe marine": firmato il protocollo con Legambiente

È stato sottoscritto oggi a Palazzo Gambacorti il protocollo d'intesa tra il Comune di Pisa e Legambiente per la tutela della Caretta caretta e degli habitat costieri. L'accordo è stato firmato dall'assessore all'ambiente del Comune di Pisa Elena Del Rosso e dalla presidente del Circolo Legambiente Pisa Eleonora Mizzoni.

Con la firma del protocollo, il Comune di Pisa entra ufficialmente nella rete nazionale dei “Comuni amici delle tartarughe marine”, iniziativa promossa nell'ambito del progetto europeo Life Turtlenest, cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione Europea. Il progetto punta a favorire la conservazione della specie e la salvaguardia degli habitat costieri attraverso una gestione sostenibile delle spiagge e la tutela delle aree di nidificazione lungo le coste del Mediterraneo occidentale.

Per il litorale pisano, l'adesione alla rete rappresenta il riconoscimento di un percorso di tutela della biodiversità marina portato avanti dal Comune di Pisa. Un impegno che, dal 2019, ha reso possibile il monitoraggio della Caretta caretta e la protezione dei siti di nidificazione presenti sul territorio in collaborazione con i volontari di Legambiente, istituzioni, enti scientifici e cittadini.

"Oggi è una giornata importante per Pisa - dichiara l'assessore all’ambiente Elena Del Rosso. Con la firma di questo protocollo compiamo un ulteriore passo concreto nel percorso di tutela del nostro patrimonio naturale. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma il risultato di un lavoro iniziato anni fa e, soprattutto, l'assunzione di un impegno per il futuro. Negli ultimi anni il litorale pisano ha dimostrato di essere un ambiente sempre più favorevole alla nidificazione della Caretta caretta. I nidi rinvenuti nel 2023 e nel 2025 hanno consentito la nascita di oltre duecento piccole tartarughe che hanno raggiunto il mare grazie al lavoro di tutela svolto da tutti i soggetti coinvolti. E proprio pochi giorni fa abbiamo avuto un'ulteriore conferma dell'importanza del nostro territorio, con il ritrovamento di un nuovo nido presso il Bagno Calypso, attualmente monitorato e protetto in attesa della schiusa. È un evento che ci riempie di soddisfazione ma che, allo stesso tempo, ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a proteggere questi habitat con attenzione e responsabilità. Per questa amministrazione la sostenibilità non è uno slogan, ma un insieme di scelte concrete che migliorano la qualità dell'ambiente e, di conseguenza, la qualità della vita delle persone. Questo protocollo si aggiunge infatti ad altri importanti impegni assunti dal Comune di Pisa, come la Carta di Partenariato Pelagos, il percorso della Bandiera Blu e la collaborazione con Plastic Free. Iniziative diverse, ma accomunate da un'unica idea: costruire una città sempre più attenta alla tutela del proprio patrimonio naturale".

Con la sottoscrizione del protocollo, che ha una durata di 5 anni, il Comune di Pisa si impegna ad adottare e promuovere azioni concrete per la tutela della biodiversità marina e degli habitat costieri, garantendo il rispetto della normativa a tutela del mare e del litorale, promuovendo la pulizia manuale delle spiagge e la conservazione degli ecosistemi dunali, contrastando l'abbandono dei rifiuti e riducendo l'inquinamento luminoso e acustico nelle ore notturne. L'accordo prevede inoltre attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e ai gestori degli stabilimenti balneari, nonché la collaborazione con i referenti territoriali del progetto Life Turtlenest per la tutela dei siti di nidificazione della Caretta caretta presenti sul litorale.

L’accordo impegna inoltre Legambiente ad affiancare il Comune nelle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla tutela della Caretta caretta e della biodiversità marina, valorizzando il riconoscimento di “Comune amico delle tartarughe marine” e promuovendo gli stabilimenti balneari che aderiranno all'iniziativa “Lidi amici delle tartarughe”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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