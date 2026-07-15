Pontassieve, minorenne fermato in stazione con oltre 200 grammi di hashish: denunciato per spaccio

Cronaca Pontassieve
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Indossava una felpa pesante nonostante il caldo: sotto gli indumenti nascondeva oltre due etti di hashish

La Guardia di Finanza di Firenze ha denunciato un minorenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto alla stazione ferroviaria di Pontassieve, dove i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane appena sceso da un treno proveniente da Firenze. Ad attirare l'attenzione è stato il suo abbigliamento: una pesante felpa a maniche lunghe indossata nonostante le alte temperature. Al termine dei controlli, i finanzieri hanno sequestrato 226 grami di sostanza e un bilancino di precisione.

Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, il ragazzo, sottoposto al controllo, avrebbe inizialmente consegnato spontaneamente circa 22 grammi di hashish. Il suo atteggiamento nervoso ha però spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. Il giovane è stato quindi accompagnato negli uffici della Tenenza, dove sarebbero stati rinvenuti altri 204 grammi di hashish nascosti sotto gli indumenti e suddivisi in più involucri.

Il quantitativo complessivo della sostanza e le modalità di confezionamento hanno portato gli investigatori a ritenere che la droga fosse destinata alla cessione. Per questo motivo è stata eseguita anche una perquisizione nell'abitazione del minorenne, condivisa con il nucleo familiare, dove è stato trovato un bilancino di precisione, ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi.

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