Raccolta differenziata dei rifiuti, a Peccioli in arrivo le nuove campane Smart Waste

Il Comune di Peccioli, in collaborazione con Belvedere S.p.A., è lieto di annunciare un importante passo avanti nella raccolta differenziata sul proprio territorio. A partire dal mese di agosto, il servizio di raccolta del vetro passerà dal multimateriale pesante al multimateriale leggero con raccolta separata del vetro (mono-vetro), grazie all’introduzione delle innovative Campane Smart Waste.

Queste nuove campane, realizzate in parte con plastiche riciclate dalla filiera toscana grazie a Revet, rappresentano un concreto esempio di economia circolare: il materiale scartato di ieri diventa oggi lo strumento che permette una raccolta più efficiente e sostenibile. Il design innovativo e il basso impatto visivo sul paesaggio consentono l’installazione delle campane anche in contesti delicati come il centro storico e le aree turistiche.

Come saranno le nuove campane Smart Waste

Le campane saranno personalizzate con la tecnica del wrapping (un tipo di stampa con pellicola adesiva), diventando veri e propri strumenti di comunicazione per diffondere messaggi di sensibilizzazione ambientale e sociale. Con le Campane Smart Waste, Peccioli non solo migliora l’efficienza della raccolta differenziata, ma promuove anche un cambiamento culturale verso il rifiuto, trasformandolo da scarto in motore di sviluppo sostenibile. Saranno distribuite 36 campane su tutto il territorio comunale, posizionate accanto ai cassonetti per la raccolta di carta, cartone e multimateriale leggero, per agevolare i cittadini in una corretta differenziazione dei rifiuti.

Ogni campana è dotata di due oblò di conferimento: uno in alto, come le campane tradizionali, e uno a metà altezza, pensato per consentire anche a bambini e persone con disabilità di contribuire in autonomia alla raccolta del vetro. Questo accorgimento promuove l’inclusività e coinvolge attivamente tutta la comunità nel processo di riciclo. Inoltre, le campane saranno personalizzate con i colori del Sistema Peccioli, e il QR Code presente su queste campane permetterà di accedere al sito web del MACCA per conoscere le opere del territorio. I cassonetti celesti, precedentemente utilizzati anche per la raccolta del vetro, resteranno sul territorio e saranno dedicati esclusivamente alla raccolta di imballaggi in plastica, tetrapak e alluminio. Per la raccolta del vetro dovranno essere utilizzate esclusivamente le nuove Campane Smart Waste.

Fonte: Comune di Peccioli

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