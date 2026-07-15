Rider, oggi a Firenze sciopero delle consegne indetto da Nidil Cgil

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Le criticità principali della mobilitazione: paghe basse e modalità di lavoro con caldo estremo. Biciclettata di protesta dei rider a Firenze

Rider (Glovo e Deliveroo), oggi a Firenze sciopero delle consegne (dalle 17 alle 22) indetto da Nidil Cgil. Le criticità principali della mobilitazione: paghe basse e modalità di lavoro con caldo estremo. Nell’occasione, a Firenze è in programma una biciclettata di protesta dei rider: ritrovo alle 17 in via Cavour davanti al Mc Donald’s, arrivo presso Glovo Express in via del Romito 53 accanto a piazza Tanucci (la biciclettata toccherà piazza San Marco, via 27 aprile, via Nazionale, via Fiume, Fortezza da Basso, Statuto, via Milanesi).

LA VERTENZA CON GLOVO E DELIVEROO

C’è forte preoccupazione in Nidil Cgil per l’evoluzione del confronto nazionale con Assodelivery e Conftrasporti. Per i rider è necessario superare definitivamente il modello del cottimo e riconoscere una retribuzione basata sulle ore di lavoro effettivamente prestate, in linea con le indicazioni della normativa europea e nazionale. I rider denunciano inoltre un progressivo peggioramento delle condizioni economiche, con compensi sempre più bassi (3 euro lordi per una consegna da via Cavour a Coverciano, per fare un esempio) e un numero di consegne in diminuzione, nonostante il settore non sia in crisi.

Al centro per Nidil Cgil c’è anche il tema della salute e della sicurezza durante le ondate di calore. I rider denunciano come chi lavora in bicicletta o in moto sia esposto a temperature cocenti e ribadiscono che eventuali sospensioni dell’attività per il caldo non possono tradursi in una perdita di reddito. La richiesta è chiara: in caso di stop servono ristori dall’azienda o ammortizzatori sociali, perché il rischio climatico non può ricadere su lavoratori che continuano a essere inquadrati come autonomi.

Tra le altre questioni, figurano la necessità di canali efficaci per segnalare problemi di sicurezza e comportamenti scorretti da parte di alcuni esercizi commerciali, il pieno rispetto delle tutele in caso di infortunio, il superamento del lavoro autonomo con partita IVA e le criticità ancora aperte dopo il commissariamento di Glovo e Deliveroo.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

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