Rifiuti, tariffazione puntuale a Pisa: si estende la misurazione dell'indifferenziato

Dopo i quartieri di Cep, Don Bosco, Pratale, Gagno, Porta a Lucca e I Passi, si estende anche alle zone di Cisanello e Pisanova la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con l’obiettivo di arrivare successivamente all’applicazione della tariffazione puntuale in tutto il Comune di Pisa.

Cos’è la tariffazione puntuale. Il Comune di Pisa ha avviato a partire dal 2025 un nuovo sistema di misurazione del rifiuto indifferenziato per arrivare alla futura TARIP (Tariffazione Puntuale). Nel 2026 il sistema di misurazione si estenderà gradualmente a tutto il territorio comunale. La tariffazione puntuale si basa sul principio di equità “chi meno inquina meno paga”, misurando il numero di conferimenti di rifiuti indifferenziati delle singole utenze. In questo modo, chi sarà più attento nel fare la differenziazione dei propri rifiuti e produrrà meno rifiuto secco residuo (contenitore grigio), contribuirà a tutelare l’ambiente e a contenere i costi della propria bolletta TARI. Attraverso la tariffazione puntuale si può rendere equa la propria bolletta e pagare in base ai propri comportamenti virtuosi. Ogni utenza dovrà essere responsabile nel fare una migliore raccolta differenziata, separando correttamente tutte le tipologie di rifiuto differenziabili limitando al minimo il rifiuto indifferenziato.

Nuovi cassonetti per l’indifferenziato a Cisanello e Pisanova. La sperimentazione, che sarà avviata entro il mese di ottobre, si basa sull’utilizzo di contenitori stradali con accesso controllato e bocca volumetrica da 40 litri, e prevede il passaggio, per i soli rifiuti indifferenziati, dal porta a porta all’utilizzo di cassonetti intelligenti ad accesso controllato mediante tessera, che sarà distribuita ai cittadini regolarmente iscritti alla TARI. Resta invece invariata la raccolta differenziata per carta, organico e multimateriale, che continuerà in modalità porta a porta, e quella per il vetro che proseguirà con le campane stradali. Per consultare l’elenco completo delle vie coinvolte dalla nuova misurazione dell’indifferenziato, sarà possibile collegarsi al link www.geofor.it/pisa

I bidoni condominiali per i rifiuti indifferenziati verranno rimossi e i mastelli unifamiliari non verranno più raccolti (per le utenze unifamiliari verrà sospeso il ritiro di pannolini e pannoloni che verranno conferiti nel bidone stradale). Sarà possibile conferire i propri rifiuti indifferenziati a qualsiasi ora e giorno con la sola attenzione di ridurre al massimo il numero dei conferimenti. Saranno attivati controlli specifici e capillari sulla raccolta differenziata sia delle utenze condominiali che unifamiliari al fine di evitare abbandoni di indifferenziato.

Incontro pubblico. Lunedì 20 luglio alle ore 17, nell’aula B1 al primo piano del Polo Piagge (via G. Matteotti, 11) si terrà un incontro pubblico per informare i cittadini dei quartieri interessati della novità in atto. Nell’occasione sarà anche consegnato ai presenti il calendario per il ritiro della tessera, necessaria per accedere ai nuovi cassonetti.

Consegna tessere. Per ritirare la tessera per l’apertura dei nuovi contenitori, gli utenti domestici e non domestici dovranno recarsi presso il punto di distribuzione previa prenotazione dell’appuntamento. Lo Sportello Ambiente dedicato è situato al Centro SMS S. Michele degli Scalzi, sul viale delle Piagge (ingresso da via F.lli Palme Tausch, piano primo con ascensore). Sarà operativo dal 20 luglio al 7 agosto e dal 24 agosto al 30 settembre (escluse festività nazionali), nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30; il martedì e giovedì, invece, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Per prenotare l’appuntamento, scegliendo il giorno e l’orario, è possibile chiamare il numero verde Geofor 800-959095 o collegarsi al sito internet www.geofor.it/pisa. Bisognerà presentarsi al punto di ritiro nel giorno e nell’orario stabiliti, muniti di documento d’identità dell’intestatario dell’utenza TARI. In caso di ritiro per conto di terzi, è necessario presentare anche apposita delega, unitamente al documento d’identità del soggetto delegante. Successivamente alle giornate di consegna, sarà comunque possibile richiedere la tessera contattando Geofor all’indirizzo tessere@geofor.it. In caso di smarrimento o danneggiamento, è possibile richiedere un duplicato della tessera agli stessi contatti.

Apertura cassonetti con lo smartphone. Una importante novità è rappresentata dal fatto che i cassonetti intelligenti ad accesso controllato per la raccolta dei rifiuti indifferenziati potranno essere aperti anche tramite smartphone, oltre che con la tessera, scaricando l’app SIGMA GEOFOR e inserendo le credenziali in essa riportate.

Chi non fosse ancora iscritto alla TARI deve attivare l’iscrizione al servizio SEPI (via Battisti, 53) telefonando al numero 050 7062 o attraverso lo sportello online raggiungibile all’indirizzo www.sepi-pisa.it//contact. Successivamente sarà possibile richiedere la tessera a Geofor scrivendo all’indirizzo tessere@geofor.it.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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