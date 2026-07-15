Roberto Vannacci inaugura 'L'Estate del Principe' a Viareggio

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Sabato 18 luglio al Grand Hotel Principe di Piemonte prende il via la rassegna con l’europarlamentare

Sarà Roberto Vannacci ad aprire, sabato 18 luglio alle ore 18, il calendario de "L'Estate del Principe", il nuovo ciclo di incontri del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio.

Vannacci sarà protagonista di un confronto sui principali temi dell'attualità politica nazionale e internazionale, dialogando con Augusto Minzolini.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare il Grand Hotel Principe di Piemonte in un luogo di incontro e approfondimento, ospitando alcune delle personalità più autorevoli del panorama italiano.

L'appuntamento si svolgerà nella Sala Butterfly alle ore 18.

Martedì 21 luglio, alle ore 21, sarà la volta di Sandro Veronesi, tra i più importanti scrittori italiani contemporanei e unico autore ad aver conquistato due volte il Premio Strega.

"L'Estate del Principe" è il nuovo ciclo di talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, condotto da Pierluigi Pardo, Augusto Minzolini e Giacomo Guerrini. Gli incontri si svolgono nella Sala Butterfly del Grand Hotel Principe di Piemonte. Le date e gli orari potranno subire modifiche.

Fonte: Ufficio Stampa

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