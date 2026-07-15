Roffia, al via la raccolta fondi per restaurare gli affreschi ritrovati nella Chiesa di San Michele Arcangelo

Un patrimonio artistico rimasto nascosto per secoli oggi può tornare a splendere grazie al sostegno di imprese, fondazioni e cittadini. È stato ufficialmente inserito nella piattaforma Art Bonus Toscana il progetto di restauro degli affreschi rinvenuti nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Roffia, presentato da Andrea Lavecchia, presidente dell'Associazione I Festaioli di Roffia ETS, con l'obiettivo di restituire alla comunità un'importante testimonianza della storia e dell'arte del territorio di San Miniato.

L'ammissione del progetto rappresenta un importante riconoscimento del valore culturale dell'iniziativa e apre la possibilità di raccogliere risorse attraverso uno dei principali strumenti di mecenatismo culturale presenti in Italia.

L'Art Bonus è infatti una misura introdotta dallo Stato per incentivare il sostegno privato alla cultura. Imprese, fondazioni e cittadini che effettuano erogazioni liberali a favore di progetti riconosciuti possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. La piattaforma Art Bonus Toscana promuove inoltre i progetti di particolare interesse regionale, favorendo l'incontro tra chi desidera investire nella tutela del patrimonio culturale e gli enti che ne promuovono il recupero.

Gli affreschi, riportati alla luce durante gli interventi eseguiti nella Chiesa di San Michele Arcangelo, costituiscono una preziosa testimonianza della storia del borgo di Roffia. Il progetto prevede un accurato intervento di restauro conservativo finalizzato alla pulitura, al consolidamento e alla valorizzazione delle pitture murali, affinché possano essere preservate e restituite alla piena fruizione della comunità e dei visitatori.

«Il recupero di questi affreschi – afferma Andrea Lavecchia, presidente dell'Associazione I Festaioli di Roffia ETS – significa custodire una parte della nostra storia e della nostra identità. Ogni donazione rappresenta un gesto concreto di amore verso il territorio e permette di consegnare alle future generazioni un patrimonio che appartiene a tutti. Ci auguriamo che imprese, fondazioni e cittadini scelgano di diventare protagonisti di questo progetto.»

Il restauro si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso di Roffia, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza della chiesa e del borgo, favorire il turismo culturale e rafforzare il legame tra la comunità e le proprie radici.

L'Associazione I Festaioli di Roffia ETS rivolge quindi un appello al mondo imprenditoriale, alle fondazioni bancarie, agli enti, alle associazioni e a tutti i cittadini affinché sostengano il progetto attraverso Art Bonus. Ogni contributo, indipendentemente dall'importo, rappresenta un investimento nella tutela di un bene che costituisce un patrimonio condiviso.

Per conoscere il progetto, le modalità di sostegno e le agevolazioni previste è possibile consultare la scheda dedicata sulla piattaforma Art Bonus Toscana.

Per informazioni

Andrea Lavecchia

Presidente Associazione I Festaioli di Roffia ETS

Progetto Art Bonus Toscana – Restauro degli affreschi rinvenuti nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Roffia (San Miniato). Tutti i progetti - ARTBonus - Open Toscana

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