Sciopero di 8 ore per Autolinee Toscane: possibili ritardi e cancellazioni a Prato, Empoli, Firenze e Pistoia

Dalle 14.30 alle 22.30 servizio non garantito per bus urbani ed extraurbani. La protesta proclamata da FAISA CISAL riguarda sicurezza, gestione del personale, carichi di lavoro e manutenzione dei mezzi
Autolinee Toscane informa che lunedì 20 luglio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di Prato, urbano di Empoli, e alcune corse extraurbane di Firenze e Pistoia, a causa di uno sciopero aziendale di 8 ore proclamato da RSA FAISA CISAL.
Dalle 14.30 alle 22.30 il servizio non sarà garantito
Nello specifico saranno interessati dallo sciopero i seguenti servizi:
Urbano ed extraurbano di Prato
Urbano di Empoli
Extraurbano circondario Empolese Valdelsa: Linee 18, 20, 21, 26, 33, 36, 48, 49;
Urbano Firenze: 39, 39P, 65, 85;
Extraurbano Firenze: 301A, 301C, 305B;
Extraurbano Pistoia: 851, 930, 52.
Lo sciopero potrebbe avere effetto anche su alcune Linee Regionali: R1, R03, R04, DD;
Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.
La regolarità del servizio durante lo sciopero, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all'ultimo sciopero di 4 ore proclamato da FAISA CISAL di Prato il giorno 6 luglio 2026 era del 31,4%.
Lo sciopero aziendale è stato indetto per rivendicare i temi della sicurezza sul Lavoro, gestione del personale/ferie, carichi di lavoro, parco mezzi/manutenzione.
Fonte: at - Ufficio stampa
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