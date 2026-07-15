Scuole più moderne, più sicure e meno costose: oltre 1,1 milioni di euro investiti

L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Manuela Del Grande continua a trasformare in risultati concreti il proprio impegno per il miglioramento del patrimonio pubblico e dei servizi scolastici.
Sono infatti in corso quattro importanti interventi destinati agli edifici scolastici di Cerretti e San Donato, con un investimento complessivo di 1.166.100 euro, finanziato in larga parte grazie ai contributi della Regione Toscana e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Si conferma così la capacità dell'Amministrazione di reperire risorse esterne e trasformarle in opere pubbliche di qualità, limitando al minimo il ricorso ai fondi comunali e garantendo investimenti senza gravare sulle tasche dei cittadini.
Oltre un milione di euro per riqualificare le scuole dell'infanzia
Gli interventi più rilevanti riguardano le scuole dell'infanzia di Cerretti e San Donato, ciascuna interessata da un investimento di 520.000 euro, per un totale di oltre 1 milione di euro.
Le opere prevedono una profonda riqualificazione energetica degli edifici attraverso interventi strutturali e impiantistici, destinati a trasformare scuole ormai datate in edifici moderni, efficienti, sicuri e sostenibili.
Gli interventi previsti
- Isolamento termico delle pareti e della copertura;
- Sostituzione completa degli infissi con serramenti ad alte prestazioni;
- Installazione di nuove pompe di calore ad alta efficienza;
- Nuovi ventilconvettori per il riscaldamento e il raffrescamento;
- Impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) per migliorare la qualità dell'aria;
- Sistemi di schermatura solare;
- Sistemi intelligenti di gestione e monitoraggio dei consumi energetici (BACS).
A Cerretti sarà eliminato l'amianto
Particolarmente significativo è l'intervento previsto presso la scuola dell'infanzia di Cerretti, dove sarà completamente rimossa la copertura contenente amianto e realizzata una nuova copertura ad alte prestazioni energetiche.
Un'opera che rappresenta un importante investimento non solo in termini di efficienza energetica, ma anche di sicurezza, tutela della salute e valorizzazione del patrimonio scolastico comunale.
Grazie ai lavori, le due scuole raggiungeranno gli standard degli edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building).
Gli edifici passeranno infatti dalla classe energetica F alla classe A4, con una riduzione dei consumi energetici di circa l'86% e ambienti più confortevoli per bambini, insegnanti e personale scolastico.
Arrivano anche due nuovi impianti fotovoltaici
Accanto agli interventi di efficientamento energetico, l'Amministrazione ha programmato anche la realizzazione di due nuovi impianti fotovoltaici.
In particolare:
- alla scuola primaria di Cerretti sarà installato un impianto del valore di 40.100 euro;
- alla scuola dell'infanzia di San Donato sarà realizzato un impianto da 86.100 euro.
L'obiettivo è produrre energia da fonti rinnovabili, ridurre ulteriormente i costi di gestione degli edifici scolastici e rendere il patrimonio comunale sempre più autonomo dal punto di vista energetico.
Come sarà finanziato l'investimento
L'intero programma di interventi ammonta a 1.166.100 euro, così ripartiti:
- 619.824 euro finanziati dalla Regione Toscana;
- 446.302,08 euro finanziati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- 100.973,92 euro finanziati dal Comune di Santa Maria a Monte.
Oltre il 91% dell'investimento complessivo è quindi coperto da finanziamenti esterni, ottenuti attraverso la partecipazione ai bandi regionali e nazionali.
Una scelta che guarda al futuro
L'Amministrazione guidata dal sindaco Manuela Del Grande conferma così la volontà di investire sul patrimonio pubblico, migliorare la qualità dei servizi e cogliere ogni opportunità di finanziamento per realizzare opere utili alla comunità.
L'obiettivo è dotare Santa Maria a Monte di scuole più moderne, sicure, efficienti e meno costose da gestire, contenendo nel tempo le spese energetiche e liberando risorse da destinare ad altri servizi per cittadini e famiglie.
Con questi quattro interventi l'Amministrazione punta inoltre a migliorare la qualità degli edifici scolastici, aumentare i livelli di sicurezza, eliminare definitivamente la presenza dell'amianto dalla scuola di Cerretti e costruire un patrimonio pubblico sempre più efficiente, sostenibile e all'altezza delle sfide future.
Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa
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