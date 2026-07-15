Scuole più moderne, più sicure e meno costose: oltre 1,1 milioni di euro investiti

L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Manuela Del Grande continua a trasformare in risultati concreti il proprio impegno per il miglioramento del patrimonio pubblico e dei servizi scolastici.

Sono infatti in corso quattro importanti interventi destinati agli edifici scolastici di Cerretti e San Donato, con un investimento complessivo di 1.166.100 euro, finanziato in larga parte grazie ai contributi della Regione Toscana e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Si conferma così la capacità dell'Amministrazione di reperire risorse esterne e trasformarle in opere pubbliche di qualità, limitando al minimo il ricorso ai fondi comunali e garantendo investimenti senza gravare sulle tasche dei cittadini.

Oltre un milione di euro per riqualificare le scuole dell'infanzia

Gli interventi più rilevanti riguardano le scuole dell'infanzia di Cerretti e San Donato, ciascuna interessata da un investimento di 520.000 euro, per un totale di oltre 1 milione di euro.

Le opere prevedono una profonda riqualificazione energetica degli edifici attraverso interventi strutturali e impiantistici, destinati a trasformare scuole ormai datate in edifici moderni, efficienti, sicuri e sostenibili.

Gli interventi previsti

Isolamento termico delle pareti e della copertura;

delle pareti e della copertura; Sostituzione completa degli infissi con serramenti ad alte prestazioni;

con serramenti ad alte prestazioni; Installazione di nuove pompe di calore ad alta efficienza;

ad alta efficienza; Nuovi ventilconvettori per il riscaldamento e il raffrescamento;

per il riscaldamento e il raffrescamento; Impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) per migliorare la qualità dell'aria;

per migliorare la qualità dell'aria; Sistemi di schermatura solare ;

; Sistemi intelligenti di gestione e monitoraggio dei consumi energetici (BACS).

A Cerretti sarà eliminato l'amianto

Particolarmente significativo è l'intervento previsto presso la scuola dell'infanzia di Cerretti, dove sarà completamente rimossa la copertura contenente amianto e realizzata una nuova copertura ad alte prestazioni energetiche.

Un'opera che rappresenta un importante investimento non solo in termini di efficienza energetica, ma anche di sicurezza, tutela della salute e valorizzazione del patrimonio scolastico comunale.

Grazie ai lavori, le due scuole raggiungeranno gli standard degli edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Gli edifici passeranno infatti dalla classe energetica F alla classe A4, con una riduzione dei consumi energetici di circa l'86% e ambienti più confortevoli per bambini, insegnanti e personale scolastico.

Arrivano anche due nuovi impianti fotovoltaici

Accanto agli interventi di efficientamento energetico, l'Amministrazione ha programmato anche la realizzazione di due nuovi impianti fotovoltaici.

In particolare:

alla scuola primaria di Cerretti sarà installato un impianto del valore di 40.100 euro ;

sarà installato un impianto del valore di ; alla scuola dell'infanzia di San Donato sarà realizzato un impianto da 86.100 euro.

L'obiettivo è produrre energia da fonti rinnovabili, ridurre ulteriormente i costi di gestione degli edifici scolastici e rendere il patrimonio comunale sempre più autonomo dal punto di vista energetico.

Come sarà finanziato l'investimento

L'intero programma di interventi ammonta a 1.166.100 euro, così ripartiti:

619.824 euro finanziati dalla Regione Toscana ;

finanziati dalla ; 446.302,08 euro finanziati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ;

finanziati dal ; 100.973,92 euro finanziati dal Comune di Santa Maria a Monte.

Oltre il 91% dell'investimento complessivo è quindi coperto da finanziamenti esterni, ottenuti attraverso la partecipazione ai bandi regionali e nazionali.

Una scelta che guarda al futuro

L'Amministrazione guidata dal sindaco Manuela Del Grande conferma così la volontà di investire sul patrimonio pubblico, migliorare la qualità dei servizi e cogliere ogni opportunità di finanziamento per realizzare opere utili alla comunità.

L'obiettivo è dotare Santa Maria a Monte di scuole più moderne, sicure, efficienti e meno costose da gestire, contenendo nel tempo le spese energetiche e liberando risorse da destinare ad altri servizi per cittadini e famiglie.

Con questi quattro interventi l'Amministrazione punta inoltre a migliorare la qualità degli edifici scolastici, aumentare i livelli di sicurezza, eliminare definitivamente la presenza dell'amianto dalla scuola di Cerretti e costruire un patrimonio pubblico sempre più efficiente, sostenibile e all'altezza delle sfide future.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

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