Smurano cassaforte della Coop a Case Nuove, colpo da 2mila euro a Empoli

Cronaca Empoli
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Foto di archivio (foto gonews.it)

I ladri nella notte sono entrati nel supermercato e hanno smurato la cassaforte, per poi portarla via su un'auto

Colpo nella notte alla Coop della piccola frazione di Case Nuove a Empoli. Ignoti hanno forzato la porta d'ingresso del supermercato e, una volta all'interno, hanno smurato la cassaforte, caricandola su un'auto e fuggendo via. Il bottino sarebbe di circa 2000 euro, e sono ingenti i danni provocati al punto vendita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Empoli, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.

 

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