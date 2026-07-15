Smurano cassaforte della Coop a Case Nuove, colpo da 2mila euro a Empoli

Colpo nella notte alla Coop della piccola frazione di Case Nuove a Empoli. Ignoti hanno forzato la porta d'ingresso del supermercato e, una volta all'interno, hanno smurato la cassaforte, caricandola su un'auto e fuggendo via. Il bottino sarebbe di circa 2000 euro, e sono ingenti i danni provocati al punto vendita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Empoli, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.

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