Stalking verso una 19enne, in manette un 61enne

Ritenuto responsabile di stalking verso una 19enne, a Sansepolcro è stato arrestato un 61enne. Già da gennaio era stato sottoposto a divieto di avvicinamento, ma ha violato le prescrizioni arrivando a meno di mille metri dalla giovane.

In passato il 61enne è andato sul luogo di lavoro della 19enne, facendole apprezzamenti sessuali. La seguiva in tutti gli spostamenti, senza mai perderla di vista. Nell'estate 2025, dato che la giovane non aveva corrisposto le avances, l'uomo l'ha insultata ripetutamente, anche alla presenza dei suoi genitori, arrivando a seguirla in una discoteca della provincia di Perugia.

Per questo era scattato il divieto, ma, ciononostante, il 61enne ha trasgredito gli obblighi più volte. I carabinieri lo hanno arrestato.

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