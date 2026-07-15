Tamponamento in Fi-Pi-Li tra due mezzi pesanti, 51enne incastrato. Chiuso svincolo Empoli Est

Cronaca Empoli
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(foto gonews.it)

Da quanto appreso l'incidente ha coinvolto due mezzi pesanti. Un 51enne in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli

Grave incidente nel primo pomeriggio dove due mezzi pesanti, tra cui un camion della spazzatura, si sono tamponati all'altezza dello svincolo di Empoli Est. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 13. La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire nel dettaglio. Da quanto appreso uno dei mezzi pesanti avrebbe tamponato l'altro e uno dei conducenti è rimasto bloccato nel mezzo. 

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente. Sono due i feriti: un 51enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli con contusioni agli arti inferiori; l'altro non ha riportato ferite rilevanti e ha rifiutato le cure.

A seguito dello scontro è stato chiuso lo svincolo di Empoli Est nella carreggiata in direzione mare e si sono formati 2km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. 

 

Notizia in aggiornamento

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