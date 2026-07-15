Tamponamento in Fi-Pi-Li tra due mezzi pesanti, grave un 51enne. Chiuso svincolo Empoli Est

Grave incidente nel primo pomeriggio dove due mezzi pesanti, tra cui un camion della spazzatura, si sono tamponati all'altezza dello svincolo di Empoli Est. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 13. Da quanto appreso uno dei mezzi pesanti ha tamponato l'altro, e il conducente di quest'ultimo è rimasto bloccato nel mezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto uno il conducente. Un 51enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

A seguito dello scontro è stato chiuso lo svincolo di Empoli Est nella carreggiata in direzione mare e si sono formati 2km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est.

Notizia in aggiornamento

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