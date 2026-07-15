Tamponamento sulla Fi-Pi-Li, tre veicoli coinvolti prima dell'uscita Pisa Aeroporto

Incidente stradale questa mattina sulla Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li, in direzione mare, poco prima dell'uscita Pisa Aeroporto.

L'allarme è scattato alle 9.01, quando una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta a seguito di un tamponamento che ha coinvolto due autovetture e un mezzo furgonato.

Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con gli operatori del 118 nelle operazioni di soccorso e ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro.

L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti anche AVR e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

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