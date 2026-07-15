Un 'Piano Panchine' per Empoli: 230 sedute da sistemare o sostituire tra centro e frazioni

Nel 2025 è stato fatto un censimento delle panchine per tutta Empoli, dalle frazioni al centro: sparse nel territorio ve ne sono circa mille. La maggior parte di queste è in buone condizioni ma alcune hanno bisogno di manutenzione, piccola o grande che sia, o addirittura della sua sostituzione perché inutilizzabili.

Nell'ultimo anno il personale del Comune ha già provveduto alla sistemazione di circa 40 panchine. Ora questo programma subirà un'accelerazione perché l'amministrazione comunale, nella variazione di giunta approvata a giugno scorso, ha inserito un corposo finanziamento da 50mila euro per due incarichi distinti: uno per la sostituzione e uno per la manutenzione, nelle prossime settimane, di tutte le panchine che ne hanno bisogno.

"Empoli è ricca di spazi verdi e di luoghi dove stare in relax - afferma il sindaco Alessio Mantellassi -. Abbiamo tante panchine e sedute posizionate dappertutto in città, è giusto averne cura. Per questo abbiamo deciso di realizzare il 'Piano Panchine', per sistemare in breve tempo le sedute più danneggiate e rendere di nuovo agibili quelle in cattivo stato. A queste si sommano anche quelle del progetto di piazza Matteotti, che verranno mantenute nel numero e sistemate in toto, così come in piazza della Vittoria sono già state posizionate. È una buona notizia per tutti e nella vita di tutti i giorni".

È stato calcolato che 35 sono necessariamente da sostituire, mentre 195 circa avranno solo bisogno di una manutenzione più attenta, senza rimozione e smaltimento della struttura. Fuori da questo computo ci sono quelle che verranno sistemate nei prossimi progetti per piazza Matteotti e piazza Don Minzoni. Per piazza della Vittoria, la loro sostituzione è già avvenuta questa settimana.

"Il 'Piano Panchine' - commenta l'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni - segue la logica del Piano Frazioni e Quartieri su cui stiamo lavorando da tempo. Una programmazione puntuale per risolvere le questioni quotidiane dei cittadini. Oltre a questa sostituzione, voglio sottolineare che nell'appalto sui parchi pubblici ci sarà anche un affidamento di manutenzione e controllo periodico di tutte le aree gioco del comune. Sappiamo che tra parchi e scuole Empoli ne conta 60, di cui 47 pubbliche. Con questo affidamento verrà fatto un controllo puntuale con sostituzioni delle parti che hanno più bisogno".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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