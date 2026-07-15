Use Computer Gross: in cabina di regia ancora Jacopo Soviero

Oltre che di una stagione regolare molto positiva, è stato uno dei grandi protagonisti dei playoff che hanno portato l’Use Computer Gross a gara tre di semifinale. Per questo la società non ha avuto esitazioni a confermarlo in cabina di regia della squadra per il prossimo campionato. Jacopo Soviero resta all’Use Computer Gross. Il play marchigiano classe 2001 è un’altra importante conferma per il gruppo, oltretutto in un ruolo fondamentale, un segnale importante di continuità e competitività in vista del prossimo campionato.
Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa
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