A Tashkent i primi sei laureati in 'Geology' al Branch dell'Università di Pisa

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Il 14 luglio, nella sede del Branch dell’Università di Pisa a Tashkent, hanno conseguito la laurea i primi sei studenti del corso di studio triennale in "Geology", attivato nella capitale dell’Uzbekistan. Si tratta dei primi laureati di un’università italiana con una sede all’estero riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), un traguardo di grande rilievo per l’Università di Pisa e per il Dipartimento di Scienze della Terra.

Alla sessione di laurea hanno partecipato a distanza il rettore Riccardo Zucchi e il prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali Giovanni Federico Gronchi. A Tashkent erano presenti il presidente del corso di studio, professor Adriano Ribolini, il rettore della University of Geological Sciences (UGS) Azam Kadirkhodjaev e, come ospiti d’onore, l’ambasciatore d’Italia in Uzbekistan Guido De Sanctis e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in visita istituzionale nel paese centroasiatico.

I sei laureati – Aleksandr Khaldeev, Mukhlisakhon Tolliboeva, Saydalieva Solihakhon, Tertyshnikov Vladislav, Sultonov Aminjon e Murodov Khusen – hanno discusso le loro tesi di laurea sperimentali davanti alla commissione di laurea dell’Università di Pisa, dimostrando l’elevato livello di preparazione e le competenze acquisite nel corso del percorso formativo. Il corso di studio prevede infatti quattro anni di formazione, includendo un anno propedeutico che consente di colmare la differenza tra il sistema scolastico preuniversitario uzbeko e quello italiano

Fonte: Università di Pisa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
16 Luglio 2026

Continua l’indagine PREMs Territorio e Cronicità: i cittadini protagonisti nel miglioramento dei servizi sanitari

L’Asl Toscana centro aderisce all’indagine PREMs Territorio e Cronicità, promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con l’obiettivo di raccogliere l’esperienza dei cittadini [...]

Pisa
Attualità
15 Luglio 2026

Rifiuti, tariffazione puntuale a Pisa: si estende la misurazione dell'indifferenziato

Dopo i quartieri di Cep, Don Bosco, Pratale, Gagno, Porta a Lucca e I Passi, si estende anche alle zone di Cisanello e Pisanova la sperimentazione per misurare i rifiuti [...]

Pisa
Attualità
15 Luglio 2026

Pisa è "Comune amico delle tartarughe marine": firmato il protocollo con Legambiente

È stato sottoscritto oggi a Palazzo Gambacorti il protocollo d'intesa tra il Comune di Pisa e Legambiente per la tutela della Caretta caretta e degli habitat costieri. L'accordo è stato [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina