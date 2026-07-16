A Tashkent i primi sei laureati in 'Geology' al Branch dell'Università di Pisa

Il 14 luglio, nella sede del Branch dell’Università di Pisa a Tashkent, hanno conseguito la laurea i primi sei studenti del corso di studio triennale in "Geology", attivato nella capitale dell’Uzbekistan. Si tratta dei primi laureati di un’università italiana con una sede all’estero riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), un traguardo di grande rilievo per l’Università di Pisa e per il Dipartimento di Scienze della Terra.

Alla sessione di laurea hanno partecipato a distanza il rettore Riccardo Zucchi e il prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali Giovanni Federico Gronchi. A Tashkent erano presenti il presidente del corso di studio, professor Adriano Ribolini, il rettore della University of Geological Sciences (UGS) Azam Kadirkhodjaev e, come ospiti d’onore, l’ambasciatore d’Italia in Uzbekistan Guido De Sanctis e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in visita istituzionale nel paese centroasiatico.

I sei laureati – Aleksandr Khaldeev, Mukhlisakhon Tolliboeva, Saydalieva Solihakhon, Tertyshnikov Vladislav, Sultonov Aminjon e Murodov Khusen – hanno discusso le loro tesi di laurea sperimentali davanti alla commissione di laurea dell’Università di Pisa, dimostrando l’elevato livello di preparazione e le competenze acquisite nel corso del percorso formativo. Il corso di studio prevede infatti quattro anni di formazione, includendo un anno propedeutico che consente di colmare la differenza tra il sistema scolastico preuniversitario uzbeko e quello italiano

Fonte: Università di Pisa

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