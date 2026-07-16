Acque in Diretta su Radio Lady: sapore, calcare e perdite, tutte le risposte ai dubbi sull'acqua del rubinetto

Continua la rubrica su Radio Lady 97.7 con un nuovo appuntamento di Acque in Diretta, lo spazio dedicato al servizio idrico di Acque, in onda ogni giovedì alle 12.15. Ai microfoni di Irene Rossi è intervenuto Luca Bindi, responsabile marketing e relazioni esterne di Acque, per rispondere alle curiosità e alle domande emerse nel corso dei precedenti appuntamenti.

L'intervista su Radio Lady

Molti si chiedono come mai l'acqua del rubinetto possa avere un sapore diverso nei vari periodi dell'anno. Bindi ha spiegato che questo dipende dalla dinamicità del sistema: "Nel corso dell'anno possono variare le fonti di approvvigionamento da cui arriva l’acqua potabile. Oggi i sistemi sono sempre più interconnessi, in modo tale che il sistema sia più resiliente".

Questi cambiamenti possono influenzare il sapore o l'odore dell'acqua, senza però - ha specificato Bindi - incidere sulla correttezza dei parametri analitici e sulla qualità dell'acqua.

A volte l'acqua può avere un leggero sentore di cloro: questo perché il cloro è uno degli elementi necessari per garantirne la potabilità. Per ridurre l'odore o il sapore, il suggerimento di Bindi ai consumatori è semplice e pratico: "È sufficiente lasciare riposare l’acqua in una caraffa per una trentina di minuti, perché poi il cloro evapora".

Questa operazione, insieme al raffreddamento in frigorifero, permette di attenuare sensibilmente qualsiasi percezione olfattiva.

Bindi ha poi smentito alcuni falsi miti riguardo al calcare nell'acqua: 'Il calcare è un problema soprattutto per gli elettrodomestici. Il calcare proviene dalla falda acquifera. Così come il calcare, anche il calcio contenuto nell’acqua non fa male e non crea i calcoli renali. La nostra acqua è fortemente mineralizzata, non fa assolutamente male ed è consigliata soprattutto nel periodo estivo".

Bindi ha voluto rassicurare i cittadini citando le autorità competenti: "È accertato da tutte le istituzioni sanitarie, inclusa quella nazionale italiana, che il calcio contenuto nell'acqua non fa male e non crea i famosi calcoli renali".

Un consiglio per ridurre il problema del calcare è quello di utilizzare degli addolcitori, facendo però attenzione a non usarli in maniera eccessiva: "Non possiamo bere acqua completamente demineralizzata, perché in questo caso potrebbe essere dannosa".

Per quanto riguarda la manutenzione degli impianti privati, è stato spiegato come individuare eventuali perdite occulte attraverso il contatore: "Bisogna chiudere tutti i rubinetti di casa e prendere nota del consumo, soprattutto la sera prima di andare a letto, per poi ricontrollare la mattina. Se c'è stato un movimento significa che potrebbe esserci una perdita".

Acque supporta attivamente gli utenti anche in questo monitoraggio: "Se nota consumi in eccesso del 50% rispetto alla media dello stesso periodo, invia una comunicazione all'utente dicendogli: 'Ehi, attenzione, verifica se può esserci una perdita'".

Sulla questione delle variazioni dei livelli di pressione, Bindi ha chiarito che spesso si verificano nei momenti in cui c’è un forte utilizzo dell'acqua nella rete, mentre eventuali cali notturni sono spesso programmati: "Questi sono sistemi telecontrollati e gestiti in modo digitale, perché la gestione delle pressioni in rete consente di mantenere più a lungo la vita delle tubazioni".

Se i cali di pressione dovessero essere frequenti, è comunque importante contattare Acque.

Infine, è stato spiegato il protocollo di intervento per le perdite stradali. Le segnalazioni dei cittadini vengono inserite in una programmazione con priorità definite: "Viene inserito in un sistema che è una specie di triage da pronto soccorso. Ci sono quattro gradi di codice e ovviamente tendiamo a riparare per prime quelle perdite che possono creare danni a cose o persone oppure che provocano mancanze d'acqua agli utenti".

Nei casi in cui l'acqua risulti torbida dopo alcuni lavori, il fenomeno è dovuto alla presenza di sedimenti naturali di ferro e manganese: "Dopo pochi minuti di apertura del rubinetto l'acqua torna limpida".

Laboratorio di analisi Acque | Sicurezza in ogni goccia

Ogni giorno milioni di litri d'acqua raggiungono case, scuole e attività del territorio. Ma cosa succede prima che la risorsa idrica arrivi ai rubinetti? In questo video entriamo nel laboratorio di analisi di Acque, il luogo in cui competenze, tecnologia e controlli rigorosi si incontrano per garantire la qualità dell'acqua distribuita ai cittadini.