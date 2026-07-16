Al Museo della Ceramica di Montelupo visite guidate e aperitivi culturali anche d'estate

Unire la cultura, la bellezza delle collezioni ceramiche, al piacere di un buon aperitivo o di un brunch. È questa l’idea che ha portato alla realizzazione della rassegna “Estate al Museo!”. Una serie di appuntamenti estivi che prevedono una visita guidata gratuita alle collezioni del Museo con in aggiunta la possibilità di fermarsi al bar con un’offerta dedicata.

A soli 15 euro, infatti, è possibile gustare un apericena o un brunch completo (cocktail, antipasto e pizza). Tre occasioni diverse, tutte pensate per chi vuole trascorrere qualche ora all’insegna della cultura e della convivialità.

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma sabato 18 luglio alle ore 21:00 e domenica 2 agosto alle ore 11:00.

Sabato 18 luglio – Le Notti dell’Archeologia

Dalle ore 21:00, in occasione delle Notti dell’Archeologia, il Museo apre le porte con ingresso gratuito e rimane aperto fino alle 23:00 (ultimo accesso alle 22:30).

Prima di immergersi nelle collezioni, i visitatori possono approfittare dell’offerta al bar: presentando il biglietto d’ingresso che è possibile ritirare in anticipo alla biglietteria, si può gustare un apericena a soli 15 euro. Nessuna fretta, nessun orario rigido: c’è tutta la serata per godersi il Museo con calma. La visita guidata gratuita parte alle 21:00 ed è su prenotazione obbligatoria.

Domenica 2 agosto

L’ultimo appuntamento di Estate al Museo! è fissato per domenica 2 agosto alle ore 11:00. Ogni prima domenica del mese, l’ingresso al Museo è gratuito per tutti e questa volta c’è un motivo in più per venire.

Dopo la visita guidata gratuita, i partecipanti potranno sedersi al bar e iniziare agosto con un brunch a soli 15 euro. Un’occasione perfetta per le famiglie, per chi è di passaggio in Toscana o semplicemente per chi vuole trascorrere una domenica mattina diversa dal solito.

La partecipazione alle visite guidate è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per tutti e tre gli eventi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Museo via email all’indirizzo edummab@comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure telefonare al numero 0571 917650

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