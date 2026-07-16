"Arnovecchio, natura che ispira", evento conclusivo della mostra sull'Oasi di Empoli

Cultura Empoli
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Sparviere (Foto Paolo Caciagli)

Giovedì 30 luglio 2026 finissage con esperti e volontari di Legambiente Empolese Valdelsa

L’Oasi di Arnovecchio, gioiello verde di Empoli, ancora in mostra nel Vicolo Santo Stefano fino al 31 luglio 2026. Una esposizione fotografica che si pone l’obiettivo di far conoscere meglio le ricchezze naturalistiche dell’area naturale protetta a due passi dal centro cittadino.

Da segnare in agenda: giovedì 30 luglio 2026, dalle 21 alle 23, finissage della mostra “Arnovecchio, natura che ispira”, Vicolo di Santo Stefano, in compagnia di esperti e volontari di Legambiente Empolese Valdelsa per scoprire i segreti dell’oasi.

Le splendide immagini, scattate dal fotografo Paolo Caciagli, spesso in ore di pazienti appostamenti, ci mostrano gli uccelli, le orchidee, le farfalle e le altre creature grandi e piccole del gioiello verde a due passi da Empoli.

La mostra è aperta il martedì e giovedì con orario 9-23 ed il venerdì con orario 9-20.

Svasso maggiore (Foto Paolo Caciagli)

Per informazioni e visite guidate nell’area naturale protetta di Arnovecchio è possibile contattare Legambiente Empolese Valdelsa, che gestisce l’area per conto del Comune di Empoli, scrivendo a oasidiarnovecchio@gmail.com

L’oasi è visitabile anche nei mesi di luglio e agosto ogni domenica mattina con orario 9-12, ad accesso libero e senza prenotazione; gli orari degli altri mesi sono disponibili sul sito www.naturaintoscana.it e sulla pagina FB dell’oasi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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