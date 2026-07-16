Virgilio, Cattaneo e non solo: cambiano le dirigenze scolastiche tra Empolese e Cuoio

Sono ufficiali i conferimenti e i mutamenti degli incarichi per i presidi dal 1 settembre
Nelle scuole dell'Empolese Valdelsa e della Zona del Cuoio qualcosa sta cambiando. Sono ufficiali i conferimenti e i mutamenti degli incarichi dei dirigenti scolastici per l'anno 2026-2027, qualche preside cambia scuola dal 1 settembre.
Valeria Alberti, direttrice scolastica del liceo Virgilio di Empoli, lascia non solo l'istituto ma anche la città e si sposta a Sesto Fiorentino: sostituirà Rosa Gaimari all'istituto comprensivo N.1 Sesto di Sesto Fiorentino. Al posto di Alberti al Virgilio arriverà una preside 'vicina', vale a dire Tamara Blasi, che giunge dall'Istituto Comprensivo di Vinci.
Sempre nell'Empolese si segnala il trasferimento di Manuel Salvaggio che dall'IC Capraia e Limite diventa dirigente scolastico del Fermi-Da Vinci di Empoli.
Si cambia anche nel Cuoio. Elena Casarosa, finora preside del Cattaneo di San Miniato, passa a Pisa, dove dirigerà il liceo Carducci. A Santa Croce sull'Arno all'Istituto Comprensivo arriva invece con incarico nominale Marinella Pascale, che era dirigente alla Don Milani di Orbetello.
Sandro Sodini della Da Vinci di Castelfranco di Sotto passa al Marconi di Pontedera: al suo posto a Castelfranco arriverà Antonio Furnari, che era di stanza a Piacenza.
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