Continua l’indagine PREMs Territorio e Cronicità: i cittadini protagonisti nel miglioramento dei servizi sanitari

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L’Asl Toscana centro aderisce all’indagine PREMs Territorio e Cronicità, promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con l’obiettivo di raccogliere l’esperienza dei cittadini e contribuire al miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria territoriale. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il punto di vista dei pazienti, rendendoli protagonisti nel percorso di sviluppo di un sistema sanitario sempre più efficace e vicino ai bisogni delle persone.

L’indagine è rivolta ai pazienti di età pari o superiore a 45 anni che hanno effettuato una prima visita o una visita di controllo presso alcuni ambulatori specialistici, tra cui diabetologia, cardiologia e pneumologia. Durante la visita sarà possibile lasciare il proprio indirizzo e-mail o il numero di telefono cellulare per ricevere un invito a compilare un breve questionario online tramite e-mail o SMS.

La partecipazione è volontaria e richiede solo pochi minuti. Le informazioni raccolte saranno trattate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali: le risposte saranno anonime, utilizzate esclusivamente per finalità di ricerca e i risultati saranno diffusi solo in forma aggregata, senza alcuna possibilità di risalire ai singoli partecipanti. Ascoltare l’esperienza dei cittadini significa disporre di uno strumento per migliorare l’organizzazione dei servizi, la qualità dell’assistenza e la presa in carico delle persone con patologie croniche. L’Azienda invita a partecipare all’indagine: il contributo di ciascuno può fare la differenza.

 

Ulteriori informazioni:

https://networkprems.santannapisa.it/prems-territorio-e-cronicita/

https://www.uslcentro.toscana.it/sedi-territoriali/azioni-prems-territorio-e-cronicita

Fonte: Ausl Toscana Centro

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